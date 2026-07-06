Doble terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a uno de los mejores deportistas del país Willner Rivas, de 31 años, permanecía desaparecido desde el devastador sismo que sacudió el estado de La Guaira. Lo encontraron junto a su esposa y su hijo en la zona de La Guaira. Por Agregar C5N en









Conmoción mundial: hallan sin vida a un deportista de élite tras el terremoto en Venezuela

El deporte venezolano atraviesa horas de profundo pesar tras la confirmación de la muerte de Willner Rivas, uno de los atletas más destacados del país, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa, Mariángel Pérez, y su pequeño hijo Theo entre los escombros de un edificio que colapsó durante los terremotos que afectaron a Venezuela. La familia permanecía desaparecida desde el 24 de junio y fue localizada once días después de iniciadas las tareas de búsqueda.

La noticia fue comunicada por el Club Voleibol Guaguas, vigente campeón de la Superliga de España, institución que había incorporado recientemente al jugador para afrontar la temporada 2026-2027. A través de un mensaje público, la entidad expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Rivas, lamentando la tragedia que golpeó tanto al deporte venezolano como a la comunidad deportiva internacional.

El deportista, de 31 años, era una de las principales figuras de la selección venezolana y había desarrollado buena parte de su carrera en distintos campeonatos internacionales. Su llegada al conjunto español representaba un nuevo desafío profesional, luego de consolidarse como uno de los referentes de su disciplina.

Desde que se produjo el doble terremoto en La Guaira, familiares, amigos y dirigentes deportivos impulsaron una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, el operativo concluyó con el hallazgo de los cuerpos de Rivas y de su familia, poniendo fin a casi dos semanas de incertidumbre.

La muerte de Willner Rivas se suma a la de otras figuras del deporte venezolano que perdieron la vida como consecuencia del desastre natural, una tragedia que continúa dejando un profundo impacto en el país mientras avanzan las tareas de rescate y recuperación en las zonas más afectadas.

El comunicado del club Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Rivas, el club de voley Guaguas realizó una publicación en sus redes sociales en la que manifestaron su dolor y expresaron su solidaridad con la familia. "Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela. Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia. Descansen en paz", reza el comunicado.