La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia La boda de las superestrellas se realizó en el Madison Square Garden en la mayor privacidad que pudieron pagar para sus familias y amistades, pero la madre del deportista reveló cómo vivió esa noche. Agregar C5N en









Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes en el Madison Square Garden y lo anunciaron por sus pantallas al resto del mundo, pero en el interior prevaleció la mayor privacidad que sus dólares pudieron pagar. Las características del estadio garantizaron que absolutamente nada se filtre sin el consentimiento de las superestrellas.

Sin embargo, la madre del jugador de fútbol americano fue la primera en romper el silencio y el misterio impuesto por la pareja. En el marco de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, Donna Kelce describió la ceremonia de casamiento de su hijo.

"La verdad es que no puedo decir mucho, excepto que fue mágico", se sinceró la mujer en una entrevista callejera y enfatizó: "Mágico".

View this post on Instagram Sus palabras fueron este 4 de julio durante los festejos por el 50° aniversario del espectáculo de los fuegos artificiales organizado por Macy’s en Nueva York. En ese contexto, la suegra de la cantante también recordó que solía llevar a sus hijos al lago Erie para ver los fuegos artificiales en Euclid, Ohio. "Lo pasábamos de maravilla", afirmó.

Los detalles confirmados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce En medio de un contexto de férreo hermetismo, el portavoz de la cantante confirmó oficialmente que la pareja ya dio el "sí". Además, una de las pantallas del Madison Square Garden, el emblemático recinto de Nueva York donde se celebró el enlace, anunció la unión con la frase “Recién casados”.

La histórica publicista de la artista, Tree Paine reveló que los atuendos nupciales de Swift y Kelce fueron piezas exclusivas de Christian Dior Alta Costura, diseñadas por Jonathan Anderson en estrecha colaboración con los novios, complementadas con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Para coronar su look, la intérprete de Lover lució joyas de la firma Cartier. it’s a love story pic.twitter.com/XNqEhcaJF6 — MSG (@TheGarden) July 3, 2026 La íntima ceremonia fue oficiada por el reconocido actor y amigo cercano de la pareja, Adam Sandler. En la misma línea, la boda se destacó por romper con algunas tradiciones clásicas: no hubo damas de honor ni padrinos convencionales. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, ofició como “hombre de honor”, mientras que el hermano del jugador de la NFL, Jason Kelce, cumplió el rol de “mejor hombre”.