IR A
IR A

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

La boda de las superestrellas se realizó en el Madison Square Garden en la mayor privacidad que pudieron pagar para sus familias y amistades, pero la madre del deportista reveló cómo vivió esa noche.

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes en el Madison Square Garden y lo anunciaron por sus pantallas al resto del mundo, pero en el interior prevaleció la mayor privacidad que sus dólares pudieron pagar. Las características del estadio garantizaron que absolutamente nada se filtre sin el consentimiento de las superestrellas.

La estrella pop y el jugador de la National Football League tuvieron una boda con más de mil invitados.
Te puede interesar:

Taylor Swift firmó un millonario acuerdo prenupcial para proteger su fortuna: de qué se trata

Sin embargo, la madre del jugador de fútbol americano fue la primera en romper el silencio y el misterio impuesto por la pareja. En el marco de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, Donna Kelce describió la ceremonia de casamiento de su hijo.

"La verdad es que no puedo decir mucho, excepto que fue mágico", se sinceró la mujer en una entrevista callejera y enfatizó: "Mágico".

View this post on Instagram

Sus palabras fueron este 4 de julio durante los festejos por el 50° aniversario del espectáculo de los fuegos artificiales organizado por Macy’s en Nueva York. En ese contexto, la suegra de la cantante también recordó que solía llevar a sus hijos al lago Erie para ver los fuegos artificiales en Euclid, Ohio. "Lo pasábamos de maravilla", afirmó.

Los detalles confirmados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

En medio de un contexto de férreo hermetismo, el portavoz de la cantante confirmó oficialmente que la pareja ya dio el "sí". Además, una de las pantallas del Madison Square Garden, el emblemático recinto de Nueva York donde se celebró el enlace, anunció la unión con la frase “Recién casados”.

La histórica publicista de la artista, Tree Paine reveló que los atuendos nupciales de Swift y Kelce fueron piezas exclusivas de Christian Dior Alta Costura, diseñadas por Jonathan Anderson en estrecha colaboración con los novios, complementadas con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Para coronar su look, la intérprete de Lover lució joyas de la firma Cartier.

La íntima ceremonia fue oficiada por el reconocido actor y amigo cercano de la pareja, Adam Sandler. En la misma línea, la boda se destacó por romper con algunas tradiciones clásicas: no hubo damas de honor ni padrinos convencionales. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, ofició como “hombre de honor”, mientras que el hermano del jugador de la NFL, Jason Kelce, cumplió el rol de “mejor hombre”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las pantallas de New York tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario souvenir para los invitados de la boda

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025.
play

Taylor Swift y Travis Kelce se casan este viernes: todos los detalles de la boda

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

últimas noticias

El 58% desaprueba a Milei en medio de la preocupación por la corrupción. 

Casi la mitad de los argentinos ya ve a la corrupción como el mayor problema de la Argentina

Hace 7 minutos
Brigadistas de Córdoba y Santa Fe que viajaron a Venezuela.

El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela para relevar a los primeros equipos asignados

Hace 23 minutos
Diego Santilli junto a Javier Milei.

Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir"

Hace 24 minutos
Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Hace 26 minutos
Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria

Hace 1 hora