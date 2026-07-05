El Capitán y su refugio: Antonella Roccuzzo compartió las imágenes del reencuentro de Messi con sus hijos

En plena Copa del Mundo, la empresaria compartió la intimidad del reencuentro con el capitán de la Selección Argentina antes de los octavos de final. “Te amamos, Leo”, escribió.

Antonela Rocuzzo compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje y fotos del reencuentro con Lionel Messi en Miami, en la previa del duelo de octavos de final ante Egipto. “ Te amamos, Leo Messi. Juntos de nuevo” , escribió junto a un carrusel de fotos que incluyeron abrazos y mucha comida.

En las imágenes aparecen Thiago, Mateo y Ciro junto a su mamá y su papá, el máximo goleador del Copa FIFA 2026. Las imágenes que subió Antonela fueron tomadas en un rato libre que el DT Scaloni le dio al plantel después del sufrido 3-2 contra Cabo Verde en Miami. La Selección vuelve a moverse esta tarde en Florida, desde las 17.30 (hora argentina), y mañana viaja rumbo a Atlanta para medirse con Egipto en los octavos del Mundial.

En el carrusel de imágenes, Anto metió una postal divertida de Mateo con los pulgares arriba; un cartel casero con la frase “vamos Argentina, sabés lo que yo te quiero”; un café con leche acompañado por un alfajor de la marca de Leo y un platito con frutillas.

Antonela y los chicos vienen bancando a Messi en cada partido del Mundial. Aunque, solo Thiago se perdió uno porque estaba jugando un torneo con la Academia del Inter Miami en México, que terminó ganando. Fue justo contra Jordania, el único encuentro en el que su padre arrancó en el banco. Después entró y la clavó de tiro libre, ganándose la admiración y el respeto una vez más por parte de toda su competencia.

Con la motivación al palo, Leo festejó en todos los partidos, metió tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania y otro a Cabo Verde tras una asistencia tremenda de Lisandro Martínez. Ya suma siete gritos, la misma marca que había alcanzado en la consagración de Qatar 2022.

Qué pasó entre Antonela y Sofi Martínez

Luego del afectuoso saludo entre Lionel Messi y Sofi Martínez tras el partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde, volvió a reflotar el mensaje que Antonela Roccuzzo le había enviado a la conductora cuando comenzaron las especulaciones sobre un supuesto vínculo entre ellos.

El cálido encuentro entre el capitán de la Scaloneta y la periodista, tras el agónico triunfo por los 16avos de final del Mundial 2026, volvió a instalar un tema que en su momento había generado todo tipo de rumores y especulaciones.

Tras el partido, el capitán paso por la zona mixta y saludó con total normalidad a la cronista. Rápidamente, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales: muchos usuarios las inundaron con comentarios sobre los rumores que vincularon al jugador del Inter Miami con la periodista deportiva y, sobre todo, mencionaron la escandalosa reacción que habría tenido Antonela cuando el tema comenzó a circular por todos lados.

Mejorada con IA

Meses atrás, Sofía Martínez contó durante un programa de stream que, tras la aparición de los primeros rumores que la vinculaban con Lionel Messi, fue la mismísima Antonela Roccuzzo quien se comunicó con ella, a través de un mensaje privado, para transmitirle tranquilidad.

Según detalló, la esposa del capitán le escribió para pedirle que no se preocupe por las cosas que estaban circulando. "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'", recordó la periodista sorprendida.