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Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: ya son 2.954 los muertos, más de 16.500 los heridos y 31.000 los desaparecidos

Las tareas de rescate y asistencia continúan en las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió el norte del territorio venezolano.

- 5 de julio 2026 - 09:12
Terremotos en Venezuela: ya son 2.954 los muertos

Terremotos en Venezuela: ya son 2.954 los muertos, 16.592 los heridos y 31.708 las personas desaparecidas

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Venezuela atraviesa una de las mayores catástrofes de su historia reciente luego del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio. Los sismos, seguidos por cientos de réplicas, provocaron el colapso de viviendas, edificios e infraestructura en varias ciudades, con especial impacto en el estado de La Guaira y otras zonas costeras.

De acuerdo con el último balance oficial disponible este domingo 5 de julio, la tragedia dejó 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes y de víctimas. Además, las autoridades informaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida desde el inicio de la emergencia.

En paralelo, continúa el operativo para localizar a las personas reportadas como desaparecidas. Todavía permanecen sin contacto 31.708, mientras que 14.172 personas ya pudieron ser ubicadas y las tareas de identificación y reunificación familiar siguen avanzando.

En las tareas de búsqueda, rescate y asistencia participan miles de efectivos de organismos venezolanos junto a especialistas enviados por distintos países. Hasta este domingo, el operativo cuenta con alrededor de 3.000 rescatistas internacionales, además del despliegue de personal local, fuerzas de seguridad, bomberos, médicos y voluntarios que trabajan sin descanso en las zonas devastadas.

Qué se sabe de Lucas Gámez: la versión de un testigo que dijo verlo visto en un ascensor

Rescatistas locales e internacionales siguen buscando a Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido en un edificio de La Guaria desde los terremotos en Venezuela. Según testigos, en el momento de la tragedia Lucas se encontraba bajando del ascensor junto a su tío. Su madre no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. "Estoy devastada y cansada pero la fe es lo último que puedo perder. Estoy segura que voy a volver a ver a mi hijo", expresó en diálogo con C5N.

Sobrevivientes en Venezuela: "No se puede descansar desde el 24 de junio"

En medio de la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, el móvil de C5N a cargo de Adrian Salonia habló con María, una sobreviviente que hoy duerme en una carpa al costado de una iglesia porque no puede regresar a su casa.

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Crece el temor por un brote de enfermedades en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela

La emergencia provocada por los terremotos en Venezuela sumó una nueva preocupación: el riesgo de epidemias en los refugios que albergan a miles de desplazados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertaron que el hacinamiento, la baja cobertura de vacunación previa al desastre y las dificultades para garantizar agua potable y condiciones sanitarias adecuadas podrían favorecer la propagación de enfermedades, por lo que evalúan impulsar campañas de inmunización y reforzar los controles epidemiológicos

Desesperada búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras el terremoto

Rescatistas locales e internacionales trabajaban este domingo en la localidad de La Guaira en la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras el terremoto. Su familia no pierde la fe y piden a las autoridades que sigan buscando.

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