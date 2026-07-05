Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: ya son 2.954 los muertos, más de 16.500 los heridos y 31.000 los desaparecidos

Qué se sabe de Lucas Gámez: la versión de un testigo que dijo verlo visto en un ascensor

Rescatistas locales e internacionales siguen buscando a Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido en un edificio de La Guaria desde los terremotos en Venezuela. Según testigos, en el momento de la tragedia Lucas se encontraba bajando del ascensor junto a su tío. Su madre no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. "Estoy devastada y cansada pero la fe es lo último que puedo perder. Estoy segura que voy a volver a ver a mi hijo", expresó en diálogo con C5N.