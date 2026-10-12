La razón por la que Azul, la hija menor de Romina Yan, siguió viviendo junto a su padre Darío Giordnado A diferencia de sus hermanos, la joven continuó en el hogar paterno tras la muerte de su madre. Con el tiempo, se trasladó a Estados Unidos, donde estudia cine y guion, y mantiene su vida privada lejos de los medios. Su abuelo, Gustavo Yankelevich, dio detalles del vínculo. Agregar C5N en









Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

En las últimas horas, Gustavo Yankelevich dio detalles del vínculo con su nieta Azul y la defendió de los malos comentarios en redes sociales. El productor televisivo reveló las razones por las que su nieta continuó viviendo junto a su padre Darío Giordano, mientras sus hermanos se mudaron a la casa de sus abuelos maternos. Actualmente la joven de 20 años vive en Estados Unidos, donde estudia cine y guion, y mantiene su vida privada lejos de los medios.

"Ella también sufrió", relató Yankelevich en una reciente entrevista en referencia a su nieta. A diferencia de sus hermanos Franco y Valentín, Azul conserva el apellido Giordano y además continuó viviendo en el hogar paterno, pese a que sus hermanos se mudaran a lo la casa de sus abuelos maternos. Según reveló el productor en Intrusos (América TV) la Justicia intervino en la situación familiar: “Azul tenía 6 años... Los jueces y los peritos psicólogos nos hicieron hacer test psicológicos. Los tres chicos iban juntos”, comenzó el relato.

Fue entonces cuando Yankelevich confesó que él mismo había pedido que Azul permaneciera con Darío Giordano, aun cuando sus hermanos denunciaban violencia. "Yo les pedí por favor que ella se quedara con él porque él nunca le había pegado. Era como desprenderla. Ahora lo digo para que se sepa". expresó el productor. Aclaró además que la decisión se tomó junto al juzgado, que acordó supervisar la convivencia entre la niña y su padre.

"Azul se quedó con él porque con el juzgado convinimos que íbamos a monitorear si él con ella tenía el mismo accionar o no y no lo tuvo”, reafirmó el padre de Romina Yan.

El mismo abuelo fue quien respaldó a su nieta Azul en redes sociales donde intentaron difamarla por conservar el apellido de su padre y permanecer en el hogar paterno durante su infancia. “Debe ser igual que el padre”, indicó una usuaria junto a un emoticón de excremento y si bien fue borrado posteriormente, Yankelevich no tardó en responder: “Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”.

Azul Giordano, alejada de los medios y radicada en Estados Unidos La menor de las hijas del matrimonio de Romina y Darío nació el 17 de mayo de 2006 y tenía apenas cuatro años cuando perdió a su mamá, el 28 de septiembre de 2010. Aquella tragedia marcó su infancia y la obligó a atravesar una separación familiar que la afectó profundamente. Mientras sus hermanos mayores, Franco y Valentín, quedaron al cuidado de su abuelo Gustavo Yankelevich, Azul permaneció en la casa paterna junto a Darío Giordano. Valentín recordó en una entrevista con Infobae que esa distancia fue especialmente dolorosa para su hermana en los primeros años: “Fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos. Pero al principio, cuando era muy chiquita, sentía que la habíamos dejado sola”, relató. Con el tiempo, aseguró, lograron recomponer el vínculo y hoy mantienen una relación cercana. Actualmente, Azul tiene 20 años y vive en Estados Unidos. Estudia en el Dodge College of Film and Media Arts, de la Chapman University en California, donde se forma en dirección y escritura de guiones, con la intención de desarrollarse en el mundo audiovisual como lo hizo toda su familia durante cuatro generaciones.