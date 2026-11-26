La provincia de Santiago del Estero consolidó en 2025 un récord histórico de exportaciones por u$s1.513 millones sin contar con producción de petróleo ni gas, mediante una estrategia basada en el agro, el valor agregado regional y la promoción digital. El resultado posicionó al distrito en el noveno lugar del ranking nacional y ratificó su liderazgo absoluto en el Noroeste Argentino (NOA).
Los datos surgieron del informe final "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", que elaboró la consultora ECOPOLYS a través de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El relevamiento confirmó una expansión sostenida durante la última década, con operaciones acumuladas por u$s11.214 millones entre 2016 y 2025 y un promedio anual cercano a los u$s1.120 millones.
En el plano regional, el documento destacó el peso determinante de la producción santiagueña sobre el comercio exterior del norte argentino. Solo en el primer semestre de 2025, la provincia aportó u$s670 millones sobre un total de u$s2.405 millones vendidos por todo el NOA, lo que representó el 27,9% de las exportaciones de la región.
Al carecer de recursos hidrocarburíferos, el esquema comercial provincial se apoya en el complejo agrícola primario como motor principal de divisas. Los envíos de maíz, soja y trigo encabezaron la oferta exportable, con el complemento de cultivos como el sorgo y la alfalfa.
Santiago del Estero diversifica su matriz productiva y lanza una vidriera digital para nuevos mercados
Además de los granos, la estrategia provincial impulsa sectores de fuerte arraigo territorial y mayor valor agregado. En ese marco, la cadena textil y de fibras mantiene un rol estratégico a partir del complejo algodonero, que se complementa con ventas externas de lana, alfombras y tapices.
La diversificación productiva también exhibe una participación creciente de la actividad pecuaria y de las economías regionales. Entre los rubros con mayor dinamismo figuran los despachos de carne bovina, cueros en bruto, miel, derivados apícolas y productos de los sectores caprino y forestal.
Para ampliar la llegada a compradores internacionales, la provincia lanzó la plataforma digital bilingüe Santiago del Estero Exporta. Tras relevar 268 firmas locales, el portal debutó con 64 empresas validadas con experiencia comprobable en comercio exterior, de las cuales 52 se dedican a bienes y 12 a servicios.
La herramienta abarca rubros como la industria alimenticia, las manufacturas diversas, la agroindustria y los Servicios Basados en Conocimiento (SBC). Asimismo, el sistema habilita a las empresas a autogestionar sus perfiles y a generar fichas técnicas institucionales en formato PDF para rondas de negocios internacionales.