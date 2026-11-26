La estrategia del gobierno de Santiago del Estero para lograr exportaciones récord sin petróleo ni gas La provincia alcanzó ventas externas por u$s1.513 millones durante 2025, se ubicó novena en el país y lideró el Noroeste argentino. El desempeño se apoya en el agro, las manufacturas regionales y el lanzamiento de una plataforma digital bilingüe. Por Agregar C5N en









Santiago del Estero ratificó su liderazgo absoluto en el NOA.

La provincia de Santiago del Estero consolidó en 2025 un récord histórico de exportaciones por u$s1.513 millones sin contar con producción de petróleo ni gas, mediante una estrategia basada en el agro, el valor agregado regional y la promoción digital. El resultado posicionó al distrito en el noveno lugar del ranking nacional y ratificó su liderazgo absoluto en el Noroeste Argentino (NOA).

Los datos surgieron del informe final "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", que elaboró la consultora ECOPOLYS a través de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El relevamiento confirmó una expansión sostenida durante la última década, con operaciones acumuladas por u$s11.214 millones entre 2016 y 2025 y un promedio anual cercano a los u$s1.120 millones.

En el plano regional, el documento destacó el peso determinante de la producción santiagueña sobre el comercio exterior del norte argentino. Solo en el primer semestre de 2025, la provincia aportó u$s670 millones sobre un total de u$s2.405 millones vendidos por todo el NOA, lo que representó el 27,9% de las exportaciones de la región.

Al carecer de recursos hidrocarburíferos, el esquema comercial provincial se apoya en el complejo agrícola primario como motor principal de divisas. Los envíos de maíz, soja y trigo encabezaron la oferta exportable, con el complemento de cultivos como el sorgo y la alfalfa.

Santiago del Estero diversifica su matriz productiva y lanza una vidriera digital para nuevos mercados Además de los granos, la estrategia provincial impulsa sectores de fuerte arraigo territorial y mayor valor agregado. En ese marco, la cadena textil y de fibras mantiene un rol estratégico a partir del complejo algodonero, que se complementa con ventas externas de lana, alfombras y tapices.