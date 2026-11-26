Tiene 20 años y está alojada en la cárcel de La Plata por un ataque previo en Moreno en el que una víctima no sobrevivió. Le bajaba directivas precisas a otras chicas sobre cuánta droga suministrar para dormir a los hombres sin matarlos. En los últimos allanamientos cayeron cinco cómplices y se secuestraron 31 celulares.

Clotilde Beatriz Lezcano tiene 20 años, es la jefa de la banda y está presa en Los Olmos, La Plata. "Camila" es la joven de la foto, detenida tras los allanamientos de la policía.

Detrás de la organización de “viudas negras” que sedaba a hombres para desvalijarlos —y que quedó al descubierto por las cámaras de seguridad de una víctima— se encuentra Clotilde Beatriz Lezcano , una joven de 20 años con un pesado prontuario judicial. Según los registros policiales, la sospechosa acumula vinculaciones con causas por robo, homicidio calificado y homicidio agravado.

Su caída anterior ocurrió en junio de 2025, cuando tenía 19 años, por el asesinato del empresario Luis María Schroeder (72), cometido un año antes en el barrio cerrado Terrazas del Sol, en Moreno. Aquel ataque también se ejecutó bajo la modalidad de viuda negra: la banda ingresó a la propiedad tras drogar al dueño de casa, pero el hombre despertó antes de tiempo, fue golpeado y finalmente asfixiado con un cinturón para robarle dinero, armas y objetos de valor.

Por ese crimen, la Justicia la imputó por homicidio agravado criminis causa y suministro de estupefacientes, tras identificarla mediante distintas pruebas y la declaración de un presunto cómplice. Desde entonces permanece alojada en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, en La Plata.

Lejos de interrumpir su actividad delictiva, la investigación de la DDI de La Matanza determinó que Lezcano seguía conduciendo una estructura idéntica desde su celda .

En la banda desarticulada tras los últimos allanamientos cumplía el rol de jefa y coordinadora: organizaba a distancia los movimientos de sus cómplices en la calle, quienes contactaban a las víctimas por aplicaciones de citas para dormirlas y saquear sus domicilios.

El ataque en Ramos Mejía y las órdenes desde la celda

La nueva causa se inició tras el robo sufrido por un hombre de 46 años en Ramos Mejía, quien invitó a su casa a una joven conocida como “Camila” mediante una aplicación de citas y terminó inconsciente luego de ingerir una bebida. A diferencia de otros casos, las cámaras de seguridad de la propiedad resultaron determinantes: grabaron a la mujer mientras preparaba el somnífero en el baño, daba aviso a la banda y facilitaba el ingreso de sus cómplices para desvalijar el inmueble.

A partir del peritaje de esas filmaciones y del cruce de comunicaciones telefónicas, los investigadores lograron reconstruir la cadena de mando y llegaron hasta Clotilde Beatriz Lezcano. La pesquisa determinó que, pese a estar alojada en la Unidad 8 de Los Hornos, la joven mantenía contacto permanente con los integrantes que operaban en la calle y seguía conduciendo la organización desde su celda.

El avance del expediente derivó en una serie de allanamientos en las villas 21-24 y Zavaleta, además de una requisa en la unidad penitenciaria bonaerense, que culminaron con la detención de otras cinco personas. Durante los operativos se incautaron 31 celulares, cinco blísteres de somníferos, notebooks y tablets que ahora serán peritados para establecer si la banda cometió otros golpes similares bajo la conducción de Lezcano.