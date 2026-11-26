La Justicia confirmó la condena contra un exentrenador de Boca por abuso sexual La Cámara de Casación ratificó la pena de un año de prisión en suspenso a Jorge Martínez por los hechos que denunció la exjefa de prensa del fútbol femenino, Florencia Marcó. La resolución también acelera las causas por presunto encubrimiento contra exdirigentes. Por Agregar C5N en









La resolución de Casación acelera las causas por presunto encubrimiento contra exdirigentes. AFA

La Cámara de Casación confirmó este jueves la condena a un año de prisión en suspenso contra el exentrenador del fútbol femenino de Boca Juniors, Jorge Martínez, por el delito de abuso sexual simple. El tribunal rechazó la apelación del exjugador y ratificó la sentencia que dictó el Tribunal Oral Número 22 en 2024 tras la denuncia de la exjefa de prensa del área, Florencia Marcó.

Tras conocerse la resolución, Marcó celebró el fallo y afirmó: "Luchamos contra el poder y ganamos. Y esto es un mensaje para todo el mundo del fútbol: nadie, sea quien sea y trabaje donde trabaje, puede abusar de una mujer". La denunciante remarcó que la decisión judicial "ratifica lo que siempre dije: Boca tenía un abusador en sus filas y, aunque lo encubrió, la Justicia me dio la razón".

El conflicto comenzó en 2022, cuando Martínez asumió como director técnico y pasó de insinuaciones sexuales al contacto físico sin consentimiento. Marcó, empleada del club desde 2011, alertó varias veces a las autoridades institucionales y acudió a la Justicia en marzo de 2023 ante la falta de respuestas, luego de que el entrenador la manoseara una vez más.

Luego de denunciar los abusos, la trabajadora dejó su cargo sin indemnización y regresó a su ciudad natal, Suipacha, donde ejerce como licenciada en Trabajo Social en el municipio. Además, acompaña a otras víctimas de violencia sexual en sus procesos judiciales.

El fallo judicial impulsa las causas por encubrimiento y los juicios civiles contra exdirigentes La confirmación de la condena acelera otros dos expedientes penales que se abrieron tras el juicio de 2024. Uno investiga por falso testimonio a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, mientras el otro apunta por presunto encubrimiento contra ambos exintegrantes del Consejo de Fútbol, Alfredo Cascini y Adriana Bravo, responsable del Departamento de Género.