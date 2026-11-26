Por el incendio en Colegiales, casi todos los ramales del tren Mitre están fuera de servicio La formación se llevó por delante unos chapones que estaban sobre las vías y dañó el cableado eléctrico, provocando el incidente por el que evacuaron a más de 200 personas. Solo habilitaron el ramal Tigre, aunque con demoras y cancelaciones. Por Agregar C5N en









Por el incidente debieron evacuar a 219 personas.

Después de horas de tensión por el episodio vivido entre las estaciones Colegiales que derivó en la evacuación de 219 pasajeros, todos los ramales del tren Mitre se encuentran fuera de servicio hasta que se regularice la situación. El único habilitado es el ramal Mitre, pero anunciaron que por el momento funciona con demoras y cancelaciones.

El hecho comenzó alrededor de las 6 de la mañana en dirección hacia el centro, cuando por causas que todavía se investigan, una formación impactó contra unos chapones que habían quedado sueltos y suspendidos contra los rieles. Como el tren impactó contra los metales, provocó un principio de incendio generando desesperación entre los pasajeros.

Una vez hecho el aviso al 911, acudieron al lugar alrededor de 50 ambulancias, dotaciones de Bomberos y personal del SAME. Según detalló el director Alberto Crescenti, trabajaron aproximadamente 80 personas y gracias a la rapidez, el operativo de rescate de los pasajeros tomó un tiempo de 35 minutos en el que se evacuaron 219 personas.

Una vez mitigada la situación de peligro, las autoridades llevan adelante las pericias para determinar el motivo por el que se desencadenó el incidente a la vez que realizan las tareas de retiro de los chapones y el arreglo de los cables involucrados en el siniestro.