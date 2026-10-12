De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín

La productora Cris Morena realizó una publicación en Instagram sobre el maltrato físico y psicológico que sufrió su nieto Valentín Yankelevich de parte de su padre, Darío Giordano, y remarcó: "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre". El posteo se llenó de comentarios de figuras del mundo del espectáculo que respaldaron a la familia.
Algunos comentaron solo un emoji de corazón o varios, pero de alguna manera hicieron saber que apoyaban a los Yankelevich en el mal momento. Desde Lali Espósito, Dolores Fonzi, Benjamín Alfonso, Celeste Cid, Gabriel Corrado y Rocío Igarzabal, hasta Benjamín Vicuña, Santiago del Moro y Claudia Villafañe se pasaron por la publicación.
La publicación de Cris Morena sobre la denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano.
Igarzabal definió: "Una familia muy valiente". Mientras que Andrea del Boca hizo referencia al rol que Cris y Gustavo Yankelevich tuvieron en la vida de sus nietos: "Los ángeles que puso Romina para cuidar a sus tres hijos".
Cris Morena reveló el pedido que se hizo Romina Yan antes de morir
"Mamá, cuidá a mis hijos" fue el pedido que Romina Yan le hizo a Cris Morena una semana antes de morir y que tomó otra dimensión tras las declaraciones de su hijo Valentín, quien reveló el maltrato físico y psicológico que sufrió de parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de la actriz.
A pocas horas de conocerse el relato del actual piloto de TC2000, el segundo hijo del matrimonio de Romina Yan y Darío Giordano, reflotaron entrevistas de los personajes involucrados y algunos testimonios se resignificaron tras revelarse el calvario sufrido por los hijos de la pareja tras la repentina muerte de la actriz.
Una de las declaraciones que cobró mayor impacto la hizo Cris Morena en una entrevista de 2018 en Morfi (Telefe), conducido en ese entonces por Damián de Santo, donde reveló que su hija le hizo un particular pedido que le llamó la atención por la inusual seriedad del tono que empleó.