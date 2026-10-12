De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín La productora publicó en Instagram un mensaje para Valentín Yankelevich luego de que hiciera pública su historia de maltrato físico y psicológico durante su infancia y distintos artistas respaldaron a la familia. Agregar C5N en









Lali Espósito y Cris Morena.

La productora Cris Morena realizó una publicación en Instagram sobre el maltrato físico y psicológico que sufrió su nieto Valentín Yankelevich de parte de su padre, Darío Giordano, y remarcó: "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre". El posteo se llenó de comentarios de figuras del mundo del espectáculo que respaldaron a la familia.

Algunos comentaron solo un emoji de corazón o varios, pero de alguna manera hicieron saber que apoyaban a los Yankelevich en el mal momento. Desde Lali Espósito, Dolores Fonzi, Benjamín Alfonso, Celeste Cid, Gabriel Corrado y Rocío Igarzabal, hasta Benjamín Vicuña, Santiago del Moro y Claudia Villafañe se pasaron por la publicación.

La publicación de Cris Morena sobre la denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano. Igarzabal definió: "Una familia muy valiente". Mientras que Andrea del Boca hizo referencia al rol que Cris y Gustavo Yankelevich tuvieron en la vida de sus nietos: "Los ángeles que puso Romina para cuidar a sus tres hijos".

Cris Morena reveló el pedido que se hizo Romina Yan antes de morir "Mamá, cuidá a mis hijos" fue el pedido que Romina Yan le hizo a Cris Morena una semana antes de morir y que tomó otra dimensión tras las declaraciones de su hijo Valentín, quien reveló el maltrato físico y psicológico que sufrió de parte de su padre, Darío Giordano, después de la muerte de la actriz.

A pocas horas de conocerse el relato del actual piloto de TC2000, el segundo hijo del matrimonio de Romina Yan y Darío Giordano, reflotaron entrevistas de los personajes involucrados y algunos testimonios se resignificaron tras revelarse el calvario sufrido por los hijos de la pareja tras la repentina muerte de la actriz.