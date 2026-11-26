Tras ser relevado del secreto profesional, el exabogado de la tía del menor explicó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes cómo surgió la hipótesis del atropellamiento.

El abogado José Fernando Codazzi declaró en el juicio por la desaparición de Loan Peña , ante el Tribunal Federal Oral de Corrientes. El menor tenía 5 años cuando desapareció en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar, el 13 de junio de 2024.

El exrepresentante legal de Laudelina Peña y de Antonio Benítez, imputados en el caso, dio su testimonio como testigo, relevado del secreto profesional, y dio su versión sobre la hipótesis del atropellamiento: "Fue una accidente", instió ante la sala.

Codazzi contó que se acercó a Benítez, tío político del niño, en Goya, al saber que no tenía abogado y que él lo contactó con Laudelina. También aseguró que el hijo de la pareja solía estar presente en las reuniones y en una ocasión deslizó que a Loan lo habían atropellado , mientras que Benítez sostenía no saber nada sobre lo ocurrido.

El testigo remarcó que en una reunión posterior con la mujer, ésta le planteó que Benítez desconocía lo que había pasado y que ahí ella le confió que "fue un accidente". Sus palabras provocaron que Laudelina cortara la audiencia a los gritos .

Según lo que su ex defendida le contó, el niño se habría desorientado al volver del naranjal, escuchó un ruido, vio detenerse la camioneta de Carlos Pérez, el excapitán de navío retirado de la Armada Argentina, y Victoria Caillava, exfuncionaria de la municipalidad de 9 de Julo y conocida de la familia, y observó que cargaban al chico en la caja del vehículo.

Según el relato de Codazzi, Caillava habría amenazado de muerte a la imputada para que guardara silencio y le habría entregado el botín de Loan para plantar la prueba y desviar la búsqueda. Agregó que armaron una estrategia defensiva para justificar el hallazgo del calzado y que acordaron presentar una denuncia por amenazas coactivas en el fuero provincial de Corrientes capital contra el matrimonio acusado.

Finalmente, el exdefensor sostuvo que días después, el 5 de julio, gestionó ante el Juzgado Federal de Goya que Laudelina declarara indagatoria ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, pero que poco después dejó de representarla de manera sorpresiva y sin recibir explicaciones formales.

Sobre Pérez, Caillava y el supuesto atropellamiento

El exdefensor de Laudelina Peña y Carlos Benítez, tíos del desaparecido Laon Peña, José Fernando Codazzi, aportó datos para para argumentar la hipótesis del atropellamiento. "Cuando regresaron de ver el partido de River, alrededor de las 16, fue él (Carlos Pérez) quien direccionó la investigación con una intencionalidad hacia Benítez. Le manifestó a los policías que era un cuatrero con antecedentes", según detalló.

En su relato, el abogado argumentó que fue el hijo de la pareja quien aseguró que "a Loan lo atropellaron", y que Benítez le dijo que "no tenía idea de lo que sucedió con el menor.". El testigo recordó el diálogo con Laudelina: "Él no sabe nada de lo qué pasó", y cuando le preguntó a la muer que "¿Qué pasó?", esta aseguró: "Fue un accidente."

Los hechos

Loan Danilo Peña, nacido el 8 de mayo de 2019, tenía 5 años al momento de la desaparición, el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio (departamento de San Roque), provincia de Corrientes, Argentina. El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, con audiencias centradas en peritajes, imputados y testigos.

Durante el proceso judicial declararon familiares como su abuela Catalina Peña y su tía Laudelina Peña, quien pidió disculpas ante el tribunal por haber sostenido inicialmente la versión de un accidente y responsabilizó a su exabogado José Fernández Codazzi por haber impulsado esa versión. Este jueves, el exabogado declaró ante el tribunal y ratificó los dichos sobre el supuesto accidente, apuntando contra el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.