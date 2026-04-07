Fue viral: es cordobés, conoció a un escocés por una hora en su país, lo invitó a Argentina y fueron juntos a ver AC/DC Este relato, que ya cosecha miles de "me gusta" y compartidos, pone de relieve el impacto de la calidez argentina como marca registrada en el exterior. Por + Seguir en







Esta es la historia que se volvió viral en redes sociales

La historia comenzó con una charla de apenas una hora entre dos desconocidos en un pub de Edimburgo, Escocia.

Allí, el argentino no dudó en ofrecerle alojamiento en su casa de Buenos Aires. El escocés aceptó el desafío y se instaló con la familia argentina para vivir la experiencia local.

La comunicación durante la convivencia fue un desafío divertido que resolvieron con señas y mucha paciencia. Durante su estadía, el visitante ayudó a su anfitrión arreglándole una guitarra.

El cierre perfecto de la visita fue asistir juntos al concierto de AC/DC en el Monumental. El video finaliza con una imagen emocionante de los tres protagonistas abrazados durante el show. La capacidad de los argentinos para forjar vínculos inquebrantables en tiempo récord ha vuelto a quedar demostrada en una historia que recorre las redes sociales con asombro y emoción. Un joven oriundo de Córdoba se convirtió en el protagonista de un fenómeno viral tras relatar cómo un encuentro fortuito de apenas una hora en Escocia terminó transformando la vida de un desconocido del otro lado del mundo.

Durante un viaje por tierras británicas, el cordobés entabló una charla fugaz con un residente local, y movido por la hospitalidad característica del interior de nuestro país, no dudó en lanzarle una invitación formal: cruzar el océano para conocer Argentina y vivir una experiencia cultural sin precedentes: ir a ver AC/DC.

Como fue el encuentro viral entre un argentino y un escocés para ver a AC/DC brian johnson.jpg El fuerte descargo del líder de ACDC, Brian Johnson tras ser reemplazado por Axl Rose La cuenta de TikTok @piperivaa se encargó de viralizar una de esas historias que parecen sacadas de una película: un argentino conoció a un escocés en un bar de Edimburgo durante apenas una hora, y ese tiempo fue suficiente para que terminara invitándolo a su casa en Buenos Aires.

Lo más increíble de la convivencia fue que, a pesar de no hablar el mismo idioma, lograron entenderse a la perfección mediante señas, buena voluntad y un inglés muy básico. El invitado europeo no solo se adaptó a la rutina familiar argentina, sino que incluso tuvo el gesto de repararle la guitarra a su anfitrión como muestra de gratitud por la hospitalidad recibida.

El punto máximo de esta aventura internacional ocurrió el pasado 23 de marzo en el Estadio Monumental, donde el anfitrión, su padre y el recién llegado de Escocia disfrutaron juntos el show de AC/DC.

Las imágenes de los tres abrazados y saltando al ritmo del rock confirmaron que las barreras lingüísticas no existen cuando hay una pasión compartida. El video, que ya superó las 20 mil interacciones, dejó en claro que una charla fortuita en un pub escocés puede transformarse en una amistad legendaria capaz de cruzar océanos y unir culturas a través de la música.