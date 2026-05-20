20 de mayo de 2026 Inicio
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Una joven argentina mostró cómo se cruza la calle en Vietnam y se volvió viral: ¿qué pasó?

A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido decidió registrar en primera persona uno de los desafíos cotidianos más extremos para cualquier turista

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Es un deporte de alto riesgo

Es un deporte de alto riesgo, pero es seguro a pesar de todo”, comenta antes de avanzar entre decenas de motocicletas que continúan circulando sin detenerse.

C5N

Meri, una influencer rosarina que vive en Vietnam, se volvió viral al mostrar cómo se cruzan las calles entre cientos de motos.

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  • Según explicó, la clave es avanzar con un paso constante, sin correr ni detenerse a mitad del cruce.
  • Los motociclistas suelen anticipar el movimiento de los peatones y adaptan su recorrido para esquivarlos.
  • La escena, habitual en ciudades como Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, sorprendió por el intenso tránsito urbano.

Adaptarse a la vida cotidiana en Vietnam puede convertirse en toda una experiencia, especialmente cuando llega el momento de cruzar una calle. Así lo mostró una joven rosarina identificada como Meri, creadora de contenido que comparte en redes sociales su día a día en el país asiático y que llamó la atención al explicar cómo funcionan los cruces peatonales entre cientos de motos circulando al mismo tiempo.

En el video, la influencer relató que la clave no está en correr ni en detenerse a mitad de camino, sino en avanzar con un ritmo constante y previsible. Según explicó, los motociclistas suelen anticipar el movimiento de los peatones y adaptan su trayectoria para esquivarlos mientras continúan circulando, algo que para muchos turistas puede parecer caótico a primera vista.

Vietnam

Las imágenes muestran a Meri cruzando una avenida mientras motos pasan muy cerca sin frenar completamente, una escena habitual en ciudades como Hanói o Ciudad Ho Chi Minh. Aunque para quienes llegan por primera vez la situación puede resultar impactante, este sistema forma parte de la dinámica urbana diaria y refleja el intenso movimiento del tránsito que caracteriza a gran parte del país.

Cómo fue el video viral de la joven que cruzó la calle en Vietnam

El video que se volvió viral en redes sociales tiene como protagonista a Meri, una influencer rosarina que actualmente vive en Vietnam y comparte en TikTok sus experiencias en el sudeste asiático. A través de su cuenta, la joven decidió mostrar uno de los desafíos más llamativos para cualquier extranjero: cruzar una calle en medio del intenso tránsito de motos que caracteriza a las ciudades vietnamitas. Lo que para muchos turistas parece una escena caótica, para los locales forma parte de la rutina diaria.

Meri Influencer
Es un deporte de alto riesgo, pero es seguro a pesar de todo”, comenta antes de avanzar entre decenas de motocicletas que continúan circulando sin detenerse.

Es un deporte de alto riesgo, pero es seguro a pesar de todo”, comenta antes de avanzar entre decenas de motocicletas que continúan circulando sin detenerse.

En las imágenes, Meri aparece parada al borde de la vereda mientras explica el particular método para atravesar la avenida. “Les voy a mostrar cómo se cruza la calle en Vietnam. Es un deporte de alto riesgo, pero es seguro a pesar de todo”, comenta antes de avanzar entre decenas de motocicletas que continúan circulando sin detenerse. La escena llamó la atención por la cercanía con la que pasan los vehículos y la aparente naturalidad con la que todos mantienen el flujo del tránsito.

Mientras camina, la joven revela el secreto que aprendió para cruzar sin problemas: mantener un paso constante y evitar movimientos bruscos. “Uno tiene que caminar, no tiene que correr y las motos te pasan por los costados. Me van esquivando”, explicó. El video generó miles de reacciones por el fuerte contraste entre la dinámica vial asiática y las costumbres habituales de quienes llegan desde Occidente, transformando una situación cotidiana en un fenómeno viral.

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