Un argentino que vive en Suecia reveló cómo estacionan en el país y se volvió viral: cuál era la curiosidad

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Un argentino se volvió viral al mostrar lo difícil que es entender las reglas para estacionar en Suecia. Existen restricciones que varían según si la semana es par o impar y dependiendo de la fecha del año.
- Algunos carteles indican que en ciertas franjas se necesita un permiso especial y en otras simplemente hay que pagar. Para la joven sueca, el sistema es sencillo y solo requiere saber leer bien las indicaciones.
- Entre el 15 de marzo y el 30 de abril rigen normas estrictas que permiten parar el vehículo pero no estacionarlo. Los horarios de permitidos cambian totalmente los fines de semana, sumando más confusión al sistema.
- Su pareja sueca mostró cómo una fila entera de autos había sido sancionada por no respetar horarios específicos. El joven bromeó diciendo que, si no sos bueno analizando textos complejos, mejor no intentes estacionar allá.
La vida cotidiana en los países nórdicos suele esconder detalles que, para un ojo extranjero, resultan verdaderamente asombrosos. Recientemente, un joven argentino residente en Estocolmo desató una ola de interacciones en redes sociales al documentar la particular metodología de estacionamiento en Suecia. Allí, no basta con encontrar un espacio libre; el sistema de estacionamiento inteligente requiere que el conductor esté al tanto de un calendario riguroso.