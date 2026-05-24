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Horóscopo de hoy, lunes 25 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 25 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Horóscopo de hoy, domingo 24 de mayo

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries lo que dejaste pendiente vuelve a aparecer esta semana para que lo enfrentes de una vez. No sirve esquivar responsabilidades, si las encaras con firmeza, vas a recuperar paz y claridad en tu vida.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro antes de hablar ordená tus ideas. Si no tienes claro lo que vas a decir, tu mensaje puede sonar confuso o perder fuerza. Dedicar un momento a pensar y estructurar lo que vas a comunicar te hará mucho más efectivo y te dará mejores resultados.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis cualquier relación o acuerdo que armes durante esta semana, ya sea en el trabajo o en lo personal, va a durar más si lo haces con responsabilidad y claridad. Cuando hay sinceridad y transparencia, se construyen bases firmes que ayudan a superar problemas más adelante.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer puede que esta semana te surja un gasto inesperado que te desequilibre económicamente. Revisá y ordená tus cuentas antes de tomar decisiones que te dejen en jaque.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo tenés mucha energía, pero conviene guardar un poco para más adelante porque es una semana intensa. Usá esa fuerza para adelantar trabajo, proyectos o cosas pendientes, sin perder tiempo en lo que no suma. Esa disciplina te va a traer buenos resultados tanto pronto como en el futuro.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo esta semana la tenés que encarar buena onda, y a veces con un poco de garra extra. No dejes que los obstáculos te frenen. Recuperá tu libertad y poné tus necesidades primero. Así vas a poder transmitir cosas positivas a los demás.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra esta semana toca encontrar un equilibrio con tu pareja porque está asumiendo mayores responsabilidades y la están agotando. Respetar los límites del otro fortalece la relación y evita problemas innecesarios.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio hoy la suerte está de tu lado en lo sentimental y en lo económico. Vas a sentir más calma y estabilidad, lo que te ayudará a tomar decisiones importantes con confianza.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario podés pasar por un momento de dolor emocional, quizá por una ruptura o un desencuentro. También se vienen cambios positivos en lo laboral que abrirán nuevas oportunidades esta semana. Todo apunta a mejorar.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio esta semana te atraen en especial los temas de lo espiritual y lo que pasa después de la muerte. Si querés explorarlos, hacelo con cuidado y respeto, informándote bien para no confundirte ni generarte ansiedad innecesaria.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario hoy un enojo puede hacerte decir cosas que no sentís y generar malentendidos con alguien importante. Lo mejor es respirar antes de hablar y revisar tus emociones, así tus palabras reflejan lo que realmente querés transmitir.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis pueden surgir oportunidades laborales que no reflejan del todo tu esfuerzo. No tomes decisiones apresuradas, más vale pensar y pedir tiempo para analizar las propuestas que se adecuen a tus necesidades.

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