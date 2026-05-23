Un elefante marino apareció en plena ciudad y sorprendió a todos: en qué lugar fue Esta localidad bonaerense vivió un episodio salvaje con la visita de este ejemplar: su tamaño dejó a todos en shock. Por Agregar C5N en









Un elefante marino gigante apareció en Ensenada. Captura transmisión vivo

Un elefante marino apareció caminando por una calle de Ensenada y el video se volvió viral en pocas horas. Las imágenes sorprendieron por el tamaño del animal, que fue comparado con una camioneta estacionada. El episodio fue comentado en televisión y generó reacciones entre el asombro y el humor. El sonido que emitió el ejemplar también llamó la atención de quienes siguieron la secuencia en redes sociales. Los vecinos de Ensenada quedaron sorprendidos por una escena poco habitual en plena vía pública. Un elefante marino apareció caminando por una calle de la ciudad y las imágenes registradas por quienes estaban en el lugar rápidamente comenzaron a circular en redes sociales hasta transformarse en uno de los videos virales del día.

La secuencia mostró al animal desplazándose a plena luz del día mientras automovilistas y peatones observaban la situación con mezcla de sorpresa y curiosidad. El enorme tamaño del ejemplar fue uno de los aspectos que más repercusión generó entre quienes comentaron el video, especialmente porque en varias tomas podía verse al elefante marino muy cerca de una camioneta estacionada, lo que permitió tomar dimensión real de su porte.

ELEFANTE MARINO Redes sociales

El episodio llegó incluso a la televisión, donde fue comentado en el programa Arriba Argentinos. Durante la emisión, los conductores se mostraron impactados por el tamaño del animal y remarcaron lo inusual de encontrar un ejemplar de esas características caminando por una calle urbana.

Cómo fue la aparición viral del elefante marino en Ensenada Las imágenes que se viralizaron mostraron al elefante marino avanzando lentamente mientras varias personas seguían la escena desde cierta distancia. Uno de los momentos más comentados fue cuando el animal quedó ubicado junto a una camioneta de gran tamaño, una comparación que terminó de dimensionar el impacto visual de la situación.

Elefante marino Ensenada “Yo nunca en mi vida vi uno tan grande”, comentó uno de los conductores del ciclo televisivo al analizar el video en vivo. El intercambio derivó rápidamente en bromas y comentarios humorísticos dentro del estudio, aunque el asombro siguió siendo el eje principal de la conversación. Otro detalle que despertó atención fue el sonido emitido por el animal durante el recorrido. Según explicaron en el programa, el ruido resultó diferente al que suelen hacer los lobos marinos, algo que generó todavía más curiosidad entre quienes observaban las imágenes.