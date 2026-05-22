¿Estados Unidos derribó una nave alienígena? El Pentágono publicó videos reveladores sobre ovnis

El Departamento de Defensa estadounidense liberó una nueva tanda de 200 archivos, donde aparecen orbes, bolas de fuego y otros fenómenos inexplicables. ¿Se descubre la verdad detrás del fenómeno?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos volvió a desclasificar información sobre ovnis y Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) captados por las cámaras y en distintos testimonios. Curiosos del fenómeno y miembros del gobierno de Donald Trump festejaron esta revelación de documentos.

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La congresista republicana Anna Paulina Luna , una de las principales caras de la campaña de desclasificación de información sobre FANIs en Estados Unidos, compartió en su cuenta de X la publicación del Departamento de Guerra y también varios videos subidos por el Pentágono, desconocidos hasta el momento.

Entre los archivos subidos se encuentran al menos 51 videos y varios documentos, como por ejemplo el caso de un informe de inteligencia de la CIA de 1973 donde explican una serie de actividades militares soviéticas en el polígono de pruebas de Sary Shagan .

Además, menciona rumores sobre investigaciones avanzadas con armas láser y el uso de antenas de alta potencia en la zona. Un punto destacado es el testimonio de un exciudadano soviético que presenció un fenómeno aéreo no identificado . Este avistamiento consistió en una masa circular verde que formó anillos concéntricos en el cielo sin emitir sonido alguno. En conjunto, el texto ofrece una visión clasificada sobre el desarrollo tecnológico y eventos anómalos en la antigua URSS.

Según detallaron el pasado 6 de marzo de 2026, ocho miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos solicitaron acceso a 51 registros potencialmente relacionados con FANIs que supuestamente estaban en poder del Departamento de Guerra y la Comunidad de Inteligencia.

"La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) identificó una colección de materiales relevantes que se encontraban en una red clasificada. Muchos de estos materiales carecen de una cadena de custodia comprobada", remarcaron desde el sitio web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicksortor/status/2057814430293909992&partner=&hide_thread=false WOW! The Pentagon just released a video of an F-16 fighter jet SHOOTING DOWN a UFO



Insane footage



The second tranche of UFO files is now LIVE at https://t.co/QokBEphpDO pic.twitter.com/Pyi7NKzNyY — Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026

En particular describe un video llamado "Hi-Res: [CALLSIGN] Observes UAPs on 23SEP19 at 1715Z", donde se ve un sensor infrarojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que "operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en 2019. Un usuario subió este video a una red clasificada en noviembre de 2019", aseguraron desde AARO.

Eso no es todo, desde la AARO analizaron un video llamado "USAF ANG F-16C (indicativo [CALLSIGN]) Shoots Down UAP over Lake Huron with [Weapon System], 12 Feb 2023", donde supuestamente Estados Unidos dispara hacia un objeto volador no identificado, aunque también podría tratarse de un globo operado por estadunidenses.

Además, los informes incluye el caso PANTEX se refiere específicamente a un informe de incidente de un objeto no identificado ("Unidentified Object Incident Report") emitido por la organización Consolidated Nuclear Security, LLC.

Este documento oficial registra la detección de un fenómeno anómalo e incluye una imagen del objeto captada por una torre de radar de vigilancia terrestre, además de imágenes mejoradas procesadas por Sandia National Labs para facilitar su análisis técnico.