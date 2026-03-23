Gaucho araña viral: quién es el argentino que recibió un mensaje de Tom Holland en la previa de la nueva película de Spider-Man La sorpresa llegó esta semana de marzo cuando el actor británico, en plena gira promocional de la nueva película, reaccionó a uno de los videos del argentino. Por + Seguir en







El reconocido actor, protagonista de Spider Man, habló sobre un personaje que está dando vueltas el mundo: El "Gaucho Araña"

Rubén Ojeda es un creador de contenido de la provincia de Misiones.

Su personaje se trata de una fusión de Spider-Man con estética criolla (poncho, bombacha de campo y mate).

Sin poder creerlo aún, se transformó en un hito Global: Participó oficialmente en el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland le agradeció por su "fantástico trabajo" y por representar a Argentina. Holland manifestó su deseo de conocer el país próximamente. En la antesala del estreno de la nueva y esperadísima entrega de Spider-Man, un fenómeno viral nacido en el corazón de Argentina ha traspasado todas las fronteras digitales. Se trata del "Gaucho Araña", un creador de contenido que logró fusionar la mística del campo argentino con el superhéroe más querido de Marvel.

Con un traje adaptado que incluye rastra, facón de utilería y un poncho con diseño de telaraña, este joven se volvió tendencia global al realizar acrobacias de "parkour rural" sobre fardos de alfalfa y galpones, captando nada menos que la atención del mismísimo Tom Holland.

Cómo fue el mensaje de Tom Holland para el Spider-Man argentino conocido como Gaucho araña -gaucho araña - viral Rubén Ojeda, un talentoso creador de contenido oriundo de Misiones, fue seleccionado para formar parte de la innovadora campaña global de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day. Su interpretación única, que fusiona el icónico traje arácnido con elementos tradicionales como el poncho, las boleadoras y el mate, no solo se volvió viral, sino que incluso tuvo una aparición destacada en el tráiler promocional que se reveló el pasado 18 de marzo.

La noticia que dio la vuelta al mundo fue el saludo personalizado que el propio Tom Holland le envió a través de un video. En el mensaje, el actor británico expresó: “Hola Rubén, muchas gracias por tu fantástico trabajo y por ayudarnos a lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'. Nunca he estado en Argentina, pero me encantaría ir, así que gracias por representarla. Nos vemos pronto”.

Visiblemente emocionado, Rubén respondió al saludo destacando que cumplir el sueño de todo fanático lo llena de orgullo. Para él, ser el representante de Argentina en una campaña de esta magnitud es una oportunidad para visibilizar el arte y la cultura regional. Con el respaldo de Marvel y el afecto de Holland, el "Gaucho Araña" continúa recorriendo puntos emblemáticos, como el Puente de la Mujer en Buenos Aires, celebrando este "nuevo día" para su carrera mientras los seguidores esperan con ansias la llegada de la cuarta entrega del Hombre Araña a los cines locales.