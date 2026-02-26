26 de febrero de 2026 Inicio
Final feliz para el "Punch cordobés": rescataron a un mono tití que deambulaba por un barrio de La Docta

Especialistas de la Patrulla Ambiental capturaron al ejemplar de orejas de pincel tras una denuncia vecinal en Villa Siburu. El primate se encuentra bajo observación veterinaria en el Parque de la Biodiversidad para evaluar su estado general.

Un mono tití orejas de pincel fue rescatado en Córdoba Capital. 

Un mono tití "orejas de pincel" fue rescatado en Córdoba Capital. 

Personal de la Patrulla Rural rescató este mediodía a un mono tití "orejas de pincel" en una vivienda particular de Córdoba. El animal, bautizado por los vecinos como el "Punch cordobés", circulaba por la vía pública en el barrio Villa Siburu hasta que ingresó a un domicilio privado.

El operativo comenzó cerca de las 12:30 tras un aviso del Comando de Acción Preventiva (CAP) que alertó sobre la presencia del primate dentro de una casa ubicada en la calle Tablada. Los efectivos de la fuerza provincial aplicaron los protocolos de seguridad para asegurar al pequeño animal sin causarle daños físicos durante la captura.

Jorge Suárez, director de la Patrulla Rural, detalló a Infobae que identificaron al ejemplar como un mono tití tras la intervención de la División Patrulla Ambiental. "Una vez que se constituye el personal, identifica el ejemplar como un mono tití orejas de pincel, por lo que se procede a su captura", precisó el comisario.

El ejemplar quedó bajo custodia en el Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad de Córdoba para sus controles pertinentes. "La autoridad de aplicación decidirá sobre su destino", añadió Suárez en declaraciones para la prensa sobre los pasos legales a seguir con la especie.

Expertos del centro asistencial confirmaron que el primate presenta aparentes buenas condiciones de salud a pesar de estar fuera de su hábitat natural. Los especialistas mantendrán al "Punch" bajo vigilancia estricta mientras se define si es posible su reinserción en una reserva protegida.

El antecedente: hallazgo de un mono caí en el Barrio 31 de CABA

La Policía Federal Argentina detuvo recientemente a una mujer en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires por tener un mono en cautiverio. Los agentes rescataron a un ejemplar de la especie caí que se encontraba en condiciones de alta vulnerabilidad dentro del asentamiento porteño.

El arresto se realizó cuando la acusada se encontraba en las inmediaciones de una de las terminales del tren, en Retiro.

El arresto se realizó cuando la acusada se encontraba en las inmediaciones de una de las terminales del tren, en Retiro.

El pequeño primate, de apenas tres meses de vida, fue trasladado de inmediato al Ecoparque porteño para recibir asistencia veterinaria especializada. La responsable del animal quedó a disposición de la Justicia por violar la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre en territorio nacional.

