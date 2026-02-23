23 de febrero de 2026 Inicio
Desaparición de Lian: el abogado de la familia aseguró que el niño podría haber sido visto en Bolivia

Carlos Nayi reveló que la hipótesis de trata de personas es la que cobra más fuerza hasta el momento y una pista privada lo ubicaría fuera del país. A la noche la familia realizará una nueva marcha en Córdoba para exigir justicia.

Lian Gael Flores Soraide desapareció el 22 de febrero de 2025.

A un año de la desaparición de Lían Flores, el niño de 3 años que fue visto con vida por última vez en una zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba, el abogado de la familia aseguró que el menor podría haber sido visto en Bolivia, al plantear que la hipótesis de trata de personas es la que hoy cobra más fuerza.

Por su parte, Elías Flores y Plácida Soraire, padres del niño, mantienen un reclamo constante por la aparición y encabezarán este lunes a las 20.30 una marcha en Ballesteros Sud para pedir justicia.

“Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia”, aseguró el letrado Carlos Nayi en una entrevista con La Nación. En esta línea investigativa, la hipótesis de trata de personas cobró fuerza, aunque todavía no hay certezas, aclaró.

cordoba 2 lian.JPG

La causa es tramitada en paralelo por la Justicia provincial y federal, quienes ordenaron el despliegue de nuevos operativos y rastrillajes en la denominada “zona cero”, donde el menor fue visto con vida por última vez

En diciembre, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville había revelado una foto actualizada de Lian realizada con Inteligencia Artificial, sobre como serían sus rastros en la actualidad con el objetivo de facilitar su reconocimiento en caso de que alguien lo vea.

