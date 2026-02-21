22 de febrero de 2026 Inicio
Rescataron a un mono en peligro de extinción en la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de un ejemplar bebé que fue recuperado en el Barrio 31 y trasladado al Ecoparque porteño. La mujer responsable fue detenida.

Por
El arresto se realizó cuando la acusada se encontraba en las inmediaciones de una de las terminales del tren, en Retiro.

La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a una mujer paraguaya acusada de tener en cautiverio a un mono en peligro de extinción de unos tres meses de edad. En el allanamiento, que se realizó en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, los agentes encontraron al pequeño primate en condiciones de vulnerabilidad.

Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 
Según información oficial de la Policía, el operativo se llevó adelante a partir de una denuncia recibida en el Departamento de Delitos Ambientales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en la cual se alertaba que una mujer trasladaría a un mono desde el asentamiento de emergencia a una locación, hasta el momento, desconocida.

La acusada fue sorprendida por los agentes federales cuando intentaba trasladar al pequeño animal en una caja en las inmediaciones de la terminal de trenes de Retiro, donde se desplegó un operativo con la intervención de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo del fiscal Ramiro González, y la Secretaría de María Inés Soroet.

monito
El primate se trató de un ejemplar de la especie Sapajus apella, común en la selva de la provincia de Misiones.

Tras el hallazgo, los investigadores le trasladaron la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N°15 de Verónica Lara, que dispuso la detención de la mujer por tener en cautiverio a una especie protegida por estar en peligro de extinción.

El primate es un ejemplar de la especie Sapajus apella que, en el momento del hecho, tenía entre tres y cuatro meses de edad. Luego de la detención de la mujer, el pequeño mono fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá atención veterinaria para que se recupere de su deteriorado estado de salud y pueda ser reincorporado a su hábitat natural.

En Argentina, este primate es más conocido como mono caí o capuchino y es común en la zona de selva de la provincia de Misiones. También puede encontrarse en diferentes zonas de Brasil, aunque su lugar más habitual es el Amazonas, principalmente en Colombia y Venezuela. En nuestro país, esta especie se encuentra protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Punch, un mono bebé que nació en el zoológico de Ichikawa, en Japón, se hizo viral en redes y conmovió a todos con su ternura: tras ser abandonado por su madre y golpeado por otro ejemplar adulto, adoptó a un peluche como su nueva mamá.

En las imágenes que circulan en X, se ve al monito jugando con un rama hasta que es interceptado por un animal adulto que lo arrastra violentamente en círculos; luego, una mamá mona lo revolea y se va asustado con su peluche. Las autoridades del establecimiento aclararon que se trató de un comportamiento normal en el proceso de sociabilización.

Remarcaron que este episodio tiene un antecedente, y es que Punch trató de acercarse a otro mono bebé del grupo "para intentar comunicarse; el pequeño lo evitó. Entonces se sentó, aparentemente desistiendo de comunicarse con él, tras lo cual fue reprendido y arrastrado por un mono adulto", dice el comunicado.

Según Ichikawa, lo más posible es que la madre del otro mono bebé haya sentido que su cría estaba siendo molestada por Punch y se haya enfadado. Los especialistas indicaron que es habitual que, ante el rechazo de las madres, se usen los peluches para la contención de los bebés.

