Bomba en Telefe: revelaron quién será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina. Redes sociales

La cantante Soledad Pastorutti sería la figura que eligió Telefe para conducir la próxima temporada de La Peña de Morfi 2026, que hasta ahora conducían Diego Leuco y Lizy Tagliani.

La información que trascendió del canal, habla de cambios en el ciclo musical que condujo Gerardo Rozín, hasta su fallecimiento. "Gustó mucho cuando condujo en 2025", aseguraron.

La primicia surgió del periodista Juan Etchegoyen, en la TV Pública, que adelantó además del nombre de La Sole, que habrá cambios: "Me a a ir grabado, los días miércoles, hay músicos que ya fueron convocados a Telefe".

Mirá #MediodíaBienArribaEnTVP en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/CfmzugFsKy — TVP (@TV_Publica) February 26, 2026 "Esta todo muy avanzado en un 90% y a la productora Korner le gustó mucho el año pasado cuando reemplazó a Lizy y a Diego", agregó el panelista del programa MBA (Mediodía bien arriba), que conduce Carlos Monti.

Leuco debutó como conductor en La Peña en 2023, tras la repentina muerte de Gerardo Rozín, y en abril de 2024 se sumó Lizy con un tono más descontracturado y cercano al público del canal.