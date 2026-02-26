Bomba en Telefe: revelaron quién será la nueva conductora de La Peña de Morfi

La cantante Soledad Pastorutti sería la figura que eligió Telefe para conducir la próxima temporada de La Peña de Morfi 2026, que hasta ahora conducían Diego Leuco y Lizy Tagliani.
La elegida es una figura del canal que ya estuvo conduciendo como invitada en 2025, en reemplazo de Lizy Tagliani y Diego Leuco.
La información que trascendió del canal, habla de cambios en el ciclo musical que condujo Gerardo Rozín, hasta su fallecimiento. "Gustó mucho cuando condujo en 2025", aseguraron.
La primicia surgió del periodista Juan Etchegoyen, en la TV Pública, que adelantó además del nombre de La Sole, que habrá cambios: "Me a a ir grabado, los días miércoles, hay músicos que ya fueron convocados a Telefe".
"Esta todo muy avanzado en un 90% y a la productora Korner le gustó mucho el año pasado cuando reemplazó a Lizy y a Diego", agregó el panelista del programa MBA (Mediodía bien arriba), que conduce Carlos Monti.
Leuco debutó como conductor en La Peña en 2023, tras la repentina muerte de Gerardo Rozín, y en abril de 2024 se sumó Lizy con un tono más descontracturado y cercano al público del canal.
La cantante ya es una de las figuras del canal, fue coach en las ediciones de La voz, participó como jurado en Elegidos (2005), fue protagonista de un episodio en Camino a casa y ya participó como conductora invitada y en diversas ocasiones musicales en el ciclo musical en 2025.
