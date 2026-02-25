25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Misterio en Córdoba: buscan a un adolescente en situación de calle que está desaparecido

El menor fue visto por última vez en el barrio Villa Siburu. Las autoridades ordenaron una investigación y pidieron colaboración para encontrarlo.

Por
Ulises Valdéz permanece desaparecido.

Ulises Valdéz permanece desaparecido.

Un adolescente de 13 años desapareció en la ciudad de Córdoba tras ser visto por última vez en el barrio Villa Siburu, por lo que los investigadores lo buscan intensamente. El menor se encuentra en situación de calle y las autoridades pidieron colaboración para encontrarlo.

Turismo en Córdoba: más de 300 rosas en el Parque Sarmiento.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el bello rosedal en el que podés pasar la tarde

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 detalló que el adolescente fue identificado como Ulises Tadeo Valdéz, quien fue visto por última vez en Villa Siburu, un barrio de la ciudad de Córdoba.

En tal sentido, los investigadores pidieron colaboración a los habitantes para que aporten datos certeros sobre el paradero del menor. Los vecinos pueden concurrir a la Unidad Judicial 6 o comunicarse al 4666250, y también tienen la posibilidad de acudir a la calle Lagunilla 3179 del barrio Matienzo.

La desaparición del menor se sumó a la preocupación en la búsqueda de Antonella Jenny Romero, de 17 años, quien fue vista por última vez en el barrio Mercantil, situado en la ciudad de Cosquín. Debido a su desaparición y la incertidumbre sobre su situación, su familia no recibió novedades y solicitó que se halle su paradero.

Conforme a la información del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, el menor mide 1,50 metros de estatura, es de contextura física delgada, pesa 48 kilos, tez bronceada, tiene pelo largo castaño oscuro, tatuajes en la espalda baja, en sus brazos y en una de sus piernas, un piercing en el ombligo y un lugar grande en el pecho.

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

Las autoridades de Bogotá confirmaron que Diana Ospina, de 35 años, apareció con vida luego de haber sido reportada como desaparecida el domingo 22 de febrero. Su paradero se desconocía desde que salió de un bar en Chapinero y abordó un taxi rumbo a su casa, en el barrio Santa María del Lago.

La confirmación oficial llegó por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó que la mujer se presentó en el CAI Mirador, en la localidad de Santa Fe, sobre la vía a Choachí. Desde allí fue acompañada por la Policía hasta reencontrarse con su familia.

La desaparición había activado una investigación de la Fiscalía, especialmente después de que se difundiera un video en el que se observa que, cuando Ospina estaba por llegar a su vivienda, dos hombres descendieron de otro vehículo, subieron al taxi en el que viajaba y la llevaron con rumbo desconocido.

Durante las horas de búsqueda, los familiares denunciaron que se realizaron al menos 13 retiros de sus cuentas bancarias por un monto superior a 40 millones de pesos. Ese dato orientó tareas de inteligencia sobre los cajeros automáticos utilizados para extraer el dinero.

El reencuentro quedó registrado en imágenes: Ospina arribó a su domicilio en Engativá escoltada por una patrulla policial y fue recibida por su padre, visiblemente emocionado. "Gracias, Dios mío, te amo, tienes que contarnos todo lo que pasó", se lo escucha decir. Ella respondió brevemente: "No pasó nada, yo corrí mucho".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serpiente reaccionó de forma defensiva y atacó la niño.

Internaron a un nene de 9 años tras ser mordido por una yarará en Córdoba

Lian Gael Flores Soraide desapareció el 22 de febrero de 2025.

Desaparición de Lian: el abogado de la familia aseguró que el niño podría haber sido visto en Bolivia

Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada y chocó y mató a un motociclista

El Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia.

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino no tan conocido que tiene el espejo de agua más limpio de la provincia

¿OVNIS en Córdoba? El estremecedor testimonio de un vecino.

¿OVNIS en Córdoba? Un vecino contó lo que vio y se viralizó en redes sociales

Rating Cero

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

El locutor habló de su historia de amor con el jugador de GH.

"No estoy preparado": el emotivo mensaje de Lizardo Ponce tras el ingreso de su novio a Gran Hermano

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi.

La hermana de Icardi contó por qué Wanda le compró una casa a su exsuegro: "No fue generosidad"

Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero, su expareja, para que no la nombre en Gran Hermano. 

El ex de Zoe Bogach entró a Gran Hermano y ella lo destrozó: "Es un psicópata"

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
play

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

últimas noticias

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Hace 10 minutos
El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE

Hace 16 minutos
Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

Hace 20 minutos
Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

Hace 45 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 25 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3860 del miércoles 25 de febrero de 2026

Hace 50 minutos