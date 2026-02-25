Misterio en Córdoba: buscan a un adolescente en situación de calle que está desaparecido

El menor fue visto por última vez en el barrio Villa Siburu. Las autoridades ordenaron una investigación y pidieron colaboración para encontrarlo.

Un adolescente de 13 años desapareció en la ciudad de Córdoba tras ser visto por última vez en el barrio Villa Siburu, por lo que los investigadores lo buscan intensamente. El menor se encuentra en situación de calle y las autoridades pidieron colaboración para encontrarlo.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 detalló que el adolescente fue identificado como Ulises Tadeo Valdéz, quien fue visto por última vez en Villa Siburu, un barrio de la ciudad de Córdoba.

En tal sentido, los investigadores pidieron colaboración a los habitantes para que aporten datos certeros sobre el paradero del menor. Los vecinos pueden concurrir a la Unidad Judicial 6 o comunicarse al 4666250, y también tienen la posibilidad de acudir a la calle Lagunilla 3179 del barrio Matienzo.

La desaparición del menor se sumó a la preocupación en la búsqueda de Antonella Jenny Romero, de 17 años, quien fue vista por última vez en el barrio Mercantil, situado en la ciudad de Cosquín. Debido a su desaparición y la incertidumbre sobre su situación, su familia no recibió novedades y solicitó que se halle su paradero.

Conforme a la información del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, el menor mide 1,50 metros de estatura, es de contextura física delgada, pesa 48 kilos, tez bronceada, tiene pelo largo castaño oscuro, tatuajes en la espalda baja, en sus brazos y en una de sus piernas, un piercing en el ombligo y un lugar grande en el pecho.

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

Las autoridades de Bogotá confirmaron que Diana Ospina, de 35 años, apareció con vida luego de haber sido reportada como desaparecida el domingo 22 de febrero. Su paradero se desconocía desde que salió de un bar en Chapinero y abordó un taxi rumbo a su casa, en el barrio Santa María del Lago.

La confirmación oficial llegó por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó que la mujer se presentó en el CAI Mirador, en la localidad de Santa Fe, sobre la vía a Choachí. Desde allí fue acompañada por la Policía hasta reencontrarse con su familia.

La desaparición había activado una investigación de la Fiscalía, especialmente después de que se difundiera un video en el que se observa que, cuando Ospina estaba por llegar a su vivienda, dos hombres descendieron de otro vehículo, subieron al taxi en el que viajaba y la llevaron con rumbo desconocido.

Durante las horas de búsqueda, los familiares denunciaron que se realizaron al menos 13 retiros de sus cuentas bancarias por un monto superior a 40 millones de pesos. Ese dato orientó tareas de inteligencia sobre los cajeros automáticos utilizados para extraer el dinero.

El reencuentro quedó registrado en imágenes: Ospina arribó a su domicilio en Engativá escoltada por una patrulla policial y fue recibida por su padre, visiblemente emocionado. "Gracias, Dios mío, te amo, tienes que contarnos todo lo que pasó", se lo escucha decir. Ella respondió brevemente: "No pasó nada, yo corrí mucho".