Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Durante la próxima apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo 1 de marzo, el gobierno de Javier Milei volverá a impedir el acceso de la prensa los espacios habitualmente designados para el periodismo acreditado en el hemiciclo. Se trata de un hecho inédito en las gestiones democráticas del país, por lo que el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) emitió un comunicado en el que repudió la decisión de la gestión libertaria que "menoscaba el derecho a la libertad de prensa".

"El CPP condena y repudia la decisión de la Presidencia de la Nación, avalada por las autoridades del Congreso de la Nación, de impedir por segundo año consecutivo que durante la Asamblea Legislativa la prensa acreditada ocupe los palcos que están destinados a la cobertura periodística desde el retorno de la democracia" , sostuvo el comunicado de los corresponsales parlamentarios.

"Una vez más, se trata de una decisión injustificada y arbitraria , que obstaculiza el normal desarrollo de nuestra labor como periodistas acreditados y menoscaba de esa forma el derecho a la libertad de prensa y expresión consagrado en la Constitución Nacional", sostuvo el CPP.

Por otra parte, los periodistas acreditados en el Congreso aseguraron que le solicitaron varias reuniones a las autoridades del Congreso para resolver la situación que entendieron como "injustificada" y un "atropello". De todos modos, Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados, ni Victoria Villarruel , presidenta de la Cámara de Senadores, no respondieron.

"Si bien valoramos los esfuerzos del personal de la Cámara de Diputados por garantizar mejores condiciones de trabajo este domingo, no claudicaremos en recuperar nuestro lugar de trabajo habitual" , concluyó el comunicado de CPP.

El Gobierno confirmó este miércoles que el horario del discurso de Javier Milei en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso del domingo 1° de marzo será 21. La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma, el mandatario pronunciará su mensaje ante la totalidad de los miembros del Congreso reunidos en el recinto de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional para el inicio del nuevo período parlamentario. Será la tercera vez que Milei inaugure las sesiones ordinarias desde que asumió la Presidencia.

La oficialización del horario se produce tras el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas durante el verano, en las que el Ejecutivo impulsó un paquete de iniciativas clave. Entre los proyectos que avanzaron en el Congreso se encuentran el Presupuesto, la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, debates que marcaron la agenda legislativa de los últimos meses.

La publicación del decreto aporta certidumbre institucional sobre la organización de la ceremonia, que se realizará con transmisión oficial y la presencia de diputados, senadores y autoridades del Poder Ejecutivo. En ese marco, se espera que el Presidente exponga los principales lineamientos de gestión y las prioridades legislativas para el año en curso.

Con la confirmación formal del horario, el Ejecutivo activa así la cuenta regresiva hacia una nueva apertura de sesiones, instancia que funcionará como señal política y punto de partida del trabajo parlamentario de 2026.