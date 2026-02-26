IR A
Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

La influencer sorprendió a sus seguidores con un ritual particular que sigue tras el nacimiento de cada uno de sus hijos. Incluye tanto su alimentación como la realización de obras de arte.

Redes sociales

Juana Repetto reveló qué va a hacer con la placenta después del parto, por cesárea, de su tercer hijo Timoteo, fruto de la relación con el profesor de snowboard Sebastián Graviotto.

La influencer confesó a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram que practicará la placentofagia, es decir, que se va a comer parte de la placenta y otra va a servir de decoración, como hizo con Toribio y Belisario.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech explicó cómo usa los restos del órgano que se forma durante el embarazo para crear obras de arte: "La apoyan con la sangre y queda este dibujito. Tengo de los tres". Un primo, que estaba con Repetto en ese momento, se asqueó al ver las impresiones de las placentas frescas que la actriz va a colgar en su oficina.

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores

Además, la mediática dijo que se quedó con unas cápsulas con restos de placenta que va a ingerir para la recuperación posparto. "Ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los bloques o sangrado postparto, (ayudan) al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales", enumeró.

Qué es la placentofagia y quiénes la practican

La placentofagia o el acto de comer la placenta después de parir se convirtió en una práctica cada vez más común entre las celebridades. Suele prepararse en cápsulas, las cuales se realizan al vaporizar y deshidratar la placenta, pero también la consumen cruda, cocida o en batidos.

Aseguran que comer este órgano ayuda a la recuperación postparto al prevenir la depresión, reducir el sangrado, mejorar el estado de ánimo y la energía, y también promueve el suministro de leche porque proporciona micronutrientes como el hierro. Entre las celebridades que lo hacen están las modelos Chrissy Teigen y Kim Kardashian, y las cantantes Eva Luna y Hilary Duff.

