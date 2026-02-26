Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto La influencer sorprendió a sus seguidores con un ritual particular que sigue tras el nacimiento de cada uno de sus hijos. Incluye tanto su alimentación como la realización de obras de arte. + Seguir en







La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores. Redes sociales

Juana Repetto reveló qué va a hacer con la placenta después del parto, por cesárea, de su tercer hijo Timoteo, fruto de la relación con el profesor de snowboard Sebastián Graviotto.

La influencer confesó a sus casi 2 millones de seguidores en Instagram que practicará la placentofagia, es decir, que se va a comer parte de la placenta y otra va a servir de decoración, como hizo con Toribio y Belisario.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech explicó cómo usa los restos del órgano que se forma durante el embarazo para crear obras de arte: "La apoyan con la sangre y queda este dibujito. Tengo de los tres". Un primo, que estaba con Repetto en ese momento, se asqueó al ver las impresiones de las placentas frescas que la actriz va a colgar en su oficina.

Además, la mediática dijo que se quedó con unas cápsulas con restos de placenta que va a ingerir para la recuperación posparto. "Ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los bloques o sangrado postparto, (ayudan) al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales", enumeró.

Qué es la placentofagia y quiénes la practican La placentofagia o el acto de comer la placenta después de parir se convirtió en una práctica cada vez más común entre las celebridades. Suele prepararse en cápsulas, las cuales se realizan al vaporizar y deshidratar la placenta, pero también la consumen cruda, cocida o en batidos.