Esta ciudad cordobesa combina naturaleza preservada, historia ferroviaria y propuestas recreativas para toda la familia en un entorno único junto al río Ctalamochita.

El Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia.

Almafuerte es un destino destacado de Córdoba gracias al Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia. La principal característica de este lago ecológico es que únicamente permite actividades náuticas a vela o remo , lo que garantiza la pureza de sus aguas cristalinas ideales para la práctica del buceo.

Vacaciones en la Costa 2026: los 2 lugares más tranquilos para disfrutar del final del verano

Bajo su superficie quedó sumergido el antiguo pueblo llamado El Salto, con sus cascos de estancias, puentes y bosques que los buzos pueden explorar descubriendo la iglesia construida en honor a San José, el cementerio, las casas del poblado y el antiguo puente que unía los lados norte y sur separados por el río.

Ubicado a 3 kilómetros de la ciudad sobre la RP N°6, el río Ctalamochita ofrece un escenario ideal para disfrutar en familia gracias a la claridad de sus aguas y las sombras de sus añejas arboledas. El Balneario Municipal, primer balneario junto al río después del dique Piedras Moras, cuenta con frondosa vegetación que se extiende entre juegos para niños, módulos de asadores , mesas y bancos, proveeduría, sanitarios y un sector de acampe elegido año tras año por turistas que llegan por el paisaje, la atención y la tranquilidad. El predio posee además una pileta y un restaurante con amplia variedad gastronómica.

La ciudad fundada por Pedro C. Molina conserva importantes atractivos históricos como el Canal Molina, sistema de riego diseñado a fines del siglo XIX (1880-1886) con más de 100 años de antigüedad que originalmente se extendía 30 kilómetros hasta Río Tercero y hoy alcanza 12 kilómetros.

El patrimonio arquitectónico incluye la Iglesia Apóstol San Pedro con líneas románico-italianas cuyos bocetos se atribuyen al fundador, el Museo CAMIARE que funciona en la antigua estación de trenes desde los años 90 con piezas arqueológicas y paleontológicas, y el Casco de la Estancia La Ventura.

Córdoba Almafuerte Agencia Córdoba Turismo

Dónde queda Almafuerte, Córdoba

Almafuerte se encuentra en la provincia de Córdoba, próxima a la localidad de Río Tercero, conectada por la autovía RP 6. La ciudad se sitúa junto al río Ctalamochita (Tercero) y al Lago Piedras Moras, el cuarto embalse en el sistema de este curso de agua.

Qué puedo hacer en Almafuerte, Córdoba

Las opciones de actividades y atractivos en esta ciudad cordobesa son amplias y variadas:

Disfrutar del Lago Piedras Moras, el espejo de agua más limpio y preservado de la provincia donde solo se permiten actividades acuáticas a vela o remo

Practicar buceo en las cristalinas aguas del lago para explorar el antiguo pueblo El Salto sumergido con sus cascos de estancias, puentes, bosques, la iglesia de San José, el cementerio y las casas del poblado

Descubrir bajo el agua el antiguo puente que unía los lados norte y sur del pueblo y la usina hidroeléctrica de arquitectura inglesa

Visitar el Balneario Municipal junto al río Ctalamochita a 3 kilómetros de la ciudad sobre RP N°6.

Disfrutar de la vegetación del balneario y sus instalaciones con propuestas diarias para niños y grandes.

Contemplar desde el amplio mirador junto al dique la hermosa postal del comienzo del río Ctalamochita.

Realizar avistaje de aves en el circuito autoguiado Aguada de pájaros y Sendero de Comechingones, actividad de ecoturismo en armonía con la naturaleza.

Conocer el Canal Molina, sistema de riego diseñado por el fundador Pedro C. Molina entre 1880 y 1886 con más de 100 años de antigüedad.

Visitar la Iglesia Apóstol San Pedro de estilo románico-italiano cuyos bocetos se atribuyen al fundador de la ciudad.

Recorrer el Museo CAMIARE que funciona en la antigua estación de trenes con piezas arqueológicas, paleontológicas y elementos del ferrocarril en funcionamiento.

Conocer la Estación de Tren construida en 1913 que recibió importantes personalidades que venían a conocer la obra del dique de Embalse.

Visitar el Casco de la Estancia La Ventura, casona del fundador que se preserva cerca del río Ctalamochita y el lago Piedras Moras.

Disfrutar de La Isla, epicentro de la vida nocturna en el Complejo Piedras Moras con música, fiestas, shows y celebraciones especiales.

Llevar a los más chicos al Parque Único dentro del Complejo Piedras Moras con juegos y propuestas recreativas en un entorno seguro al aire libre.

Realizar cicloturismo y senderismo con prestadores especializados como Pura Vida turismo Alternativo.

Practicar slackline y alquilar kayaks con prestadores como Locos por la Aventura.

Almafuerte imagen 1 16-1-25.png Turismo Almafuerte

Cómo llegar a Almafuerte, Córdoba

Para acceder a Almafuerte se debe circular por la Ruta N°36 hasta el Km 717, donde se encuentra el centro de información turística de la localidad. La ciudad está conectada con Río Tercero mediante la autovía RP 6, ruta que facilita el ingreso desde distintos puntos de la provincia.

Los visitantes pueden llegar en auto desde Córdoba capital o desde otras localidades vecinas, siguiendo la señalización hacia el dique Piedras Moras y el río Ctalamochita que atraviesan la zona. El Balneario Municipal cuenta con dos accesos: uno sobre la autovía RP 6 y otro desde la estación de servicios junto al dique.