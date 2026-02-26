26 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 27 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Actúe de forma previsora con el dinero. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Impida que su vida se llene solo de obligaciones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hará las paces con un pariente del que se distanció. Importantes problemas económicos. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Excelente estado físico.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta. Saca buen provecho de las inversiones. Intente conseguir un buen ambiente laboral. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

