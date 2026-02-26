Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria Tessie Poza denunció al participante de Gran Hermano de incumplimientos económicos y emocionales con su hija de diez años. El exfutbolista se encuentra en el ojo de la tormenta por compartimientos inadecuados dentro de la casa y ahora se suman las acusaciones de la madre de uno de sus hijos. + Seguir en







Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Tessie Poza, expareja de Brian Sarmiento, lanzó una grave denuncia en su contra. Lo acusó de incumplimientos económicos y emocionales hacia su hija de diez años. El exfutbolista, ya cuestionado por sus comportamientos polémicos dentro de la casa de Gran Hermano, ahora enfrenta un nuevo frente de críticas: las acusaciones de la madre de uno de sus hijos, que lo señalan como un padre ausente y poco responsable.

Desde negar públicamente a su propia hija y exigirle a la madre una prueba de ADN, hasta incumplir reiteradamente con la cuota alimentaria, Brian Sarmiento acumula un historial de actitudes que destilan desprecio e irresponsabilidad parental. Su conducta no solo expone una falta de compromiso, sino también una alarmante indiferencia hacia las obligaciones más básicas de un padre, según las acusaciones lanzadas por Tessie Poza quien fuera pareja del exfutbolista y madre de su hija Frida.

Poza, alejada del mundo mediático, reside en Alemania junto a la nena y, según contó, la última vez que vieron a Sarmiento fue hace dos años: “Estuvimos de visita en Argentina una semana, que la compartimos juntos, después él se ofendió y no lo vimos más el resto del tiempo que estuvimos allá”. La expareja de Brian habló a corazón abierto con en el ciclo Ejército de LAM (Bondi) y contó que Brian intentó comunicarse con Frida para saludarla por su cumpleaños número diez pero fue la propia nena quien se negó a hablar con él.

En ese sentido, reveló un episodio que la sorprendió por parte de Sarmiento: “No lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN”. Por otra parte, aseguró que la cuota alimentaria siempre fue abonada en pesos argentinos y que nunca recibió transferencias en euros: “Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me dé un monto fijo para saber con cuánto contaba”, reveló.

A su vez, recordó otro episodio del exjugador donde quedó expuesto por incumplir con la cuota alimentaria de sus otros hijos. "Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios". Si bien, ella confirma que Sarmiento nunca fue violento y siempre se comportó de manera amable, jamás cumplió con su deber económico.

En ese sentido, Poza confesó la difícil situación que le tocó atravesar como madre sola de una nena de pocos meses de vida: “Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé”. A pesar de sus críticas, también compartió una reflexión personal: “Como madre no lo puedo entender a Brian, pero como persona entiendo que hará lo que pueda. Lejos de querer juzgarlo, porque ya lo hice muchísimo. Al final de los tiempos, él entenderá”.