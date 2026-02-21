Córdoba: quién es la joven de 20 años que manejaba alcoholizada y mató a un motociclista Una cámara de seguridad captó el momento en que el auto impactó contra la moto de Cristian Martín Alanís. La Justicia investiga si estaba corriendo picadas momentos antes del impacto fatal. Por + Seguir en







La joven de 20 años manejaba alcoholizada cuando chocó y mató a un motociclista.

Una joven de 20 años, que manejaba alcoholizada, chocó y mató a Cristian Martín Alanís, de 35 años, en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el auto que manejaba Camila Zabala impactó contra la motocicleta de la víctima y la arrastró varios metros. La mujer permanece detenida.

Según lo reconstruido por las autoridades, el choque ocurrió durante la madrugada del sábado pasado en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martín. Zabala manejaba su Volkswagen Golf esa noche por las calles de Río Cuarto, un video aportó imágenes del momento en que la joven atropella a Cristian Martín Alanís, que volvía a su casa después de reunirse con amigos.

Embed Video: el momento en que una joven de 20 años manejaba alcoholizada y atropelló y mató a un motociclista#CamilaZabala #Motociclista #CristianMartinAlanis pic.twitter.com/XxT1U2hRy6 — El Chorrillero (@elchorrilleroSL) February 21, 2026 Tras el impacto, los vecinos alertados por el ruido llamaron a la policía, quienes le realizaron el test de alcoholemia a la conductora, como a otras dos amigas que viajaban dentro del auto, todas dieron positivo. La Justicia investiga si la joven estuvo corriendo picadas momentos antes del choque fatal con Cristian Martín Alanís.

Varios medios cordobeses compartieron el video de una cámara de seguridad, donde se puede observar cómo el auto de Zabala arrastra la motocicleta durante unos 300 metros.

Además detallaron que a pesar de que la asistencia médica no tardó en llegar al lugar del accidente, Alanís falleció en el acto producto del fuerte impacto, y una de sus zapatillas terminó en el techo de una casa lindera a donde ocurrió el impacto. La joven de 20 años fue imputada por homicidio culposo agravado y permanece detenida.

El doloroso mensaje de la expareja del motociclista atropellado en Córdoba: "Dejaste a mi hija sin su papá" Cristian Martín Alanis, tenía 35 años y una hija de 10 con su pareja, Ayelén Canoneno quien compartió un video, en redes sociales, donde se ve el auto de Camila Zabala y busca encontrar a las amigas de la joven que viajaban en el auto junto a la detenida. Además escribió un mensaje tras ver a su hija mal por la muerte de su padre: "Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro". mensaje madre Córdoba -21-2-25 Captura de Facebook.