El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

En el corazón del Valle de Calamuchita se esconde un refugio de paz con cuerpos de agua y un entorno natural encantador para unos días de descanso durante el verano.

Córdoba es el destino ideal para conectar con la naturaleza. Si bien la provincia destaca por sus reconocidos lugares turísticos como Villa Carlos Paz , epicentro de la actividad teatral durante el verano, o Jesús María , cuna de uno de los festivales más importantes del país, también asombra por la belleza de algunos de sus paisajes en rincones de la provincia.

La Cruz emerge como una opción fascinante y poco explorada en el Valle de Calamuchita , con unas imponentes cascadas . Aunque el entorno natural es su mayor atributo, este pintoresco pueblito además mantiene una atmósfera de paz y tradición que cautiva a los visitantes.

Su geografía privilegiada permite que el pueblo cuente con un microclima ideal, regulado por la presencia de ríos y arroyos que bajan con pureza desde las sierras, siendo un refugio perfecto para pasar las tardes de verano . Es un destino recomendado tanto para el descanso como para la exploración.

La Cruz se encuentra estratégicamente ubicada en el Valle de Calamuchita , en el sector suroeste de la provincia de Córdoba. Se sitúa a unos 140 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital y a pocos minutos de otras localidades turísticas de renombre como Embalse y Río Tercero .

El pueblo se extiende a orillas del río homónimo, en una zona donde la llanura comienza a ondularse para dar paso a las primeras elevaciones de las Sierras Grandes, ofreciendo una vista panorámica única de la región.

Qué puedo hacer en La Cruz

El atractivo estrella de la localidad son, sin dudas, sus cascadas imponentes. A lo largo del curso del río se forman saltos de agua y ollas profundas que son un imán para los turistas. El balneario municipal es el corazón del pueblo en verano, siendo el punto de encuentro ideal para compartir un mate mientras el sol cae tras las sierras.

La Cruz Cordoba (4) Turismo La Cruz

Los caminos rurales y las sendas que bordean el río La Cruz son perfectos para caminatas de baja dificultad que permiten descubrir la flora y fauna local. Para los más aventureros, existen rutas que exigen mayor resistencia física que conducen hacia los cerros cercanos, desde donde se obtienen vistas espectaculares del valle.

Para quienes buscan un poco de historia, el pueblo cuenta con sitios de interés cultural como la antigua Capilla de La Cruz, que refleja la impronta jesuítica y colonial de la zona. No se puede terminar la visita sin disfrutar de la gastronomía local, destacada por la elaboración de dulces artesanales, pan casero y embutidos de la región.

Cómo llegar a La Cruz

La Cruz Cordoba (2) Turismo La Cruz

Para llegar a La Cruz desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario) y luego continuar por la Autopista Rosario - Córdoba. Al llegar a la altura de Villa María, se desvía por la Ruta Provincial 2 hacia el oeste, pasando por Río Tercero y Embalse, para finalmente conectar con el camino que conduce al ingreso de la localidad.

El trayecto total es de aproximadamente 700 kilómetros y demanda unas 8 horas de viaje. Otra opción es tomar un micro de larga distancia hasta la terminal de Córdoba Capital o hasta Embalse. Desde este punto, existen servicios de transporte interurbano con frecuencias diarias que llevan a los pasajeros directamente hasta La Cruz.