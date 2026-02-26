IR A
Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

El conductor detalló que la actriz sigue en observación después de sufrir una emergencia médica que requirió la atención inmediata en una clínica privada.

La artista tiene una extensa carrera en la música

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Redes sociales

Santiago del Moro reveló cuál es la enfermedad que tiene Divina Gloria y que hizo que saliera de Gran Hermano para un chequeo médico de urgencia: hipertensión, fue el primer diagnóstico sobre la enfermedad crónica.

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.
Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

El conductor habló con los participantes de la casa para explicar qué sufre la actriz, y por qué se mantendrá afuera del juego de ahora en más. "Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación", empezó.

Del Moro detalló el estado de salud de la comediante en el vivo de Telefe, este miércoles, ante el silencio de la tribuna, y el desconcierto de sus compañeros. "A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios en una clínica cercana".

Agregó: "Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación. Por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico y la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, dijo sobre la cantante.

¿Quién es Divina Gloria, de Gran Hermano?

Divina Gloria es actriz, cantante y una referente de la vanguardia y el pop de culto en la Argentina. Tiene 17.3 mil seguidores en Instagram. Se consagró junto a Alberto Olmedo con un estilo audaz y se define como una persona súper positiva. Fue miembro destacada del movimiento de la cultura underground porteña de los años 1980. Debutó en 1986 con el disco Desnudita es mejor, álbum producido por Cachorro López.

En televisión, participó de éxitos masivos como No toca botón junto al "Negro" Olmedo, El Gordo y el Flaco de Juan Carlos Mesa y Jugate conmigo con Cris Morena. En teatro protagonizó comedias, revistas, dramas y musicales, siendo dirigida por profesionales de la talla de Pepe Cibrián Campoy, Enrique Pinti, Jean François Casanovas y Hugo Sofovich, entre otros.

En cine, formó parte de los elencos de reconocidas películas como Los gauchos judíos, El manosanta está cargado, Los pilotos más locos del mundo, Almejas y mejillones, Chicos ricos y Peperina.

