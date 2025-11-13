13 de noviembre de 2025 Inicio
Fin de semana super largo: quiénes tendrán feriado el jueves 20 de noviembre

Tres localidades celebrarán sus aniversarios el jueves 20, sumándose al puente nacional del 24. La combinación creará cinco días consecutivos de descanso en plena primavera.

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos.

El jueves 20 de noviembre de 2025 se establecerá como día no laborable en tres localidades específicas de la Provincia de Buenos Aires, generando una configuración excepcional de descanso extendido. Los habitantes de Magdalena, Pedro Luro y Porvenir disfrutarán de un fin de semana extraordinariamente prolongado de cinco días consecutivos. Esto se debe a que arranca con el asueto local el jueves y termina con el feriado nacional del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

El período de cinco días libres consecutivos ocurre además al final de la primavera y justo antes del inicio oficial del verano, mejorando las posibilidades por el buen tiempo para viajes, actividades al aire libre y participación en eventos comunitarios.

La fecha del 20 de noviembre tiene un significación especial en el calendario nacional por conmemorar el Día de la Soberanía, recordando la histórica Batalla de Vuelta de Obligado. Esta efeméride, aunque no constituye feriado en su fecha original, será trasladada al lunes 24 generando un fin de semana largo para todo el país.

Esta medida busca conmemorar a otro prócer de la historia argentina y permitirá a millones de ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo adicional durante el mes.

Esta medida busca conmemorar a otro prócer de la historia argentina y permitirá a millones de ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo adicional durante el mes.

Por qué es feriado el jueves 20 de noviembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana extra largo

El asueto del jueves 20 de noviembre responde exclusivamente a la conmemoración de los aniversarios fundacionales de tres localidades bonaerenses: Magdalena, Pedro Luro y Porvenir. Estas celebraciones marcan los hitos históricos que establecieron las bases institucionales de estas comunidades, constituyendo fechas emblemáticas que merecen reconocimiento oficial mediante la suspensión de actividades laborales en el ámbito público local.

La configuración del fin de semana extra largo resulta excepcional por su extensión de cinco días consecutivos, abarcando desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de noviembre. Esta coincidencia temporal crea una oportunidad extraordinaria que raramente se presenta en nuestro calendario

El alcance del día no laborable del jueves 20 seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Magdalena, Pedro Luro y Porvenir tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto del jueves 20 permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en estas localidades podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades ese día específico. Pese a eso, el lunes 24 constituirá feriado nacional obligatorio para todos los sectores, garantizando que al menos cuatro días del período extendido sean efectivamente no laborables para la mayoría de los trabajadores.

Las celebraciones durante este fin de semana prolongado incluirán programaciones especiales en las tres localidades. Las actividades conmemorativas comprenderán ceremonias cívicas relacionadas tanto con los aniversarios fundacionales locales como con el Día de la Soberanía Nacional, actos protocolares con participación de autoridades, eventos culturales y artísticos, manifestaciones religiosas, ferias gastronómicas con productos regionales y propuestas recreativas diseñadas para toda la familia.

Esta diversidad de opciones busca involucrar activamente a toda la población en celebraciones que integran historia local y nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
