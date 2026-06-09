9 de junio de 2026 Inicio
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Confirman que será feriado el 16 de junio de 2026 en 8 localidades: a qué se debe

Las autoridades locales de estas ciudades adoptaron una nueva fecha de asueto, que viene a completar el fin de semana largo.

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Será feriado el 16 de junio en estas localidades. 

Será feriado el 16 de junio en estas localidades. 

  • Ocho localidades y distritos bonaerenses tendrán un feriado especial el martes 16 de junio de 2026.
  • La medida responde a fiestas patronales y aniversarios fundacionales incluidos en el calendario provincial.
  • Trabajadores, docentes y estudiantes de las zonas alcanzadas podrán contar con una jornada sin actividad habitual.

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  • La fecha queda muy cerca de otros feriados de junio, lo que podría extender los días de descanso para algunos vecinos.

El martes 16 de junio de 2026 será feriado en ocho localidades y distritos de la provincia de Buenos Aires debido a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales contemplados dentro del calendario de feriados locales bonaerenses. La medida alcanzará a trabajadores de la administración pública, docentes, estudiantes y distintos sectores que adhieran a la disposición establecida en cada municipio.

Perros durmiendo

Si bien no se trata de un feriado nacional, la jornada suele implicar la suspensión de clases, modificaciones en la atención de organismos públicos y la realización de actos y actividades conmemorativas organizadas por las autoridades locales.

Por qué es feriado el 16 de junio en diferentes localidades de Buenos Aires

La fecha forma parte del calendario provincial que reconoce acontecimientos de relevancia para cada comunidad, como fiestas patronales, aniversarios fundacionales y celebraciones históricas locales.

Durante estas jornadas, los municipios suelen organizar actos institucionales, encuentros culturales y actividades comunitarias destinadas a conmemorar la fecha. Además, los organismos públicos y establecimientos educativos adaptan su funcionamiento para facilitar la participación de los vecinos.

mate en el mar

En 2026, la particularidad es que este feriado local se ubica a pocos días de los feriados nacionales de junio, por lo que algunos trabajadores y estudiantes podrían sumar varios días consecutivos sin actividad según el régimen laboral o educativo que les corresponda.

Las localidades alcanzadas por la medida, que tendrán feriado el 16 de junio, son: General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia, donde se desarrollarán festejos patronales. A ese listado se suma Mar Chiquita, que celebrará un nuevo aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional todavía tiene varias fechas relevantes durante el segundo semestre del año, entre ellas el Día de la Independencia, el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados inamovibles

  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos confirmados para 2026 son:

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Gracias a estas fechas se conformarán tres fines de semana largos de cuatro días:

  • Del sábado 21 al martes 24 de marzo.
  • Del jueves 9 al domingo 12 de julio.
  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

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