15 de junio de 2026 Inicio
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Emotivo: cuál fue el detalle del PSG en la final de la Champions con la hija de Luis Enrique

Una imagen compartida tras la consagración del PSG volvió a poner en primer plano el recuerdo de Xana, la hija fallecida de Luis Enrique.

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El detalle que no pasó desapercibido en la final de la Champions.

El detalle que no pasó desapercibido en la final de la Champions.

Redes sociales
  • El PSG conquistó la Champions League 2026 y logró el bicampeonato europeo bajo la conducción de Luis Enrique.
  • Sira Martínez, su hija mayor, compartió imágenes de los festejos familiares tras la consagración del conjunto parisino.
  • Una ilustración de Luis Enrique junto a su hija Xana, fallecida en 2019, emocionó a los hinchas y se viralizó en redes sociales.
  • El recuerdo de Xana sigue presente en los grandes éxitos del entrenador y ya había sido homenajeada durante la Champions de 2025.

Tras una temporada consagratoria, el PSG volvió a celebrar en lo más alto de Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la UEFA Champions League 2026 y conquistó el torneo por segunda temporada consecutiva. Sin embargo, más allá de la celebración por el título, una publicación en redes sociales terminó generando una gran repercusión entre los seguidores del club.

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Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que reflejaron la intimidad de los festejos tras la consagración del PSG en la UEFA Champions League. En las imágenes aparecieron varios integrantes de la familia, entre ellos su madre, Elena Cullell, y su hermano Pacho, quienes acompañaron al entrenador español en una de las noches más importantes de su carrera profesional.

Luis Enrique Xana banderín
El banderín del PSG para la final de la Champions 2026.

El banderín del PSG para la final de la Champions 2026.

Sin embargo, entre todas las publicaciones hubo una imagen que logró destacarse por encima del resto. Se trató de una ilustración en la que se ve a Luis Enrique caminando con su hija Xana sobre los hombros. Ambos aparecen de espaldas y vistiendo la camiseta del PSG, en una escena cargada de simbolismo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Qué hizo el PSG en la final de la Champions League recordando a la hija de Luis Enrique

La publicación volvió a poner en primer plano el recuerdo de Xana, quien falleció en agosto de 2019 a los nueve años a causa de un osteosarcoma, una enfermedad poco frecuente que afecta a los huesos. A pesar del paso del tiempo, su memoria continúa muy presente en la vida de la familia Martínez Cullell. Por ese motivo, cada logro importante y cada celebración especial suelen estar acompañados por gestos y homenajes que mantienen vivo su recuerdo entre sus seres queridos y también entre los aficionados que siguen de cerca la historia del entrenador español.

El recuerdo de Xana ha estado presente en muchos de los momentos más importantes de la carrera de Luis Enrique. La ilustración compartida por Sira Martínez se suma a una serie de homenajes que, con el paso de los años, mantuvieron viva la memoria de la hija menor del entrenador español. Cada éxito deportivo del técnico suele estar acompañado por gestos de cariño y reconocimiento hacia su figura.

Luis Enrique Xana bandera
La bandera que mostró el PSG en la final de Champions 2025

La bandera que mostró el PSG en la final de Champions 2025

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en 2025, cuando el PSG conquistó por primera vez la UEFA Champions League. Durante los festejos, los hinchas desplegaron un impactante tifo en las tribunas que mostraba a Luis Enrique junto a Xana, en una imagen cargada de emoción que rápidamente se viralizó y recorrió distintos medios alrededor del mundo.

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