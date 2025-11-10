10 de noviembre de 2025 Inicio
Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: a qué se debe y quiénes lo celebran

Qué municipios alcanzará, cómo afecta las actividades y cómo se combinan los feriados del mes para organizar escapadas y descansos.

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025

  • El 11 de noviembre se celebra por aniversarios fundacionales y festividades patronales en distintas localidades bonaerenses.
  • Las escuelas y oficinas públicas permanecen cerradas, mientras que el comercio puede variar según cada municipio.
  • La fecha se suma a otros feriados de noviembre, incluido un fin de semana largo por traslado y puente turístico.
  • La confirmación permite planificar viajes cortos, escapadas y actividades familiares con anticipación.

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: el mes llega con varias jornadas de descanso que ya generan expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan organizar viajes, escapadas o actividades pendientes. ¿A qué se debe y quiénes lo celebran?

Noviembre de 2025 llega con varios días de descanso
Entre los días de descanso, se confirmó que el martes 11 será feriado en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, debido a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales que forman parte de la identidad local.

Este tipo de días libres suele tener impacto en el turismo interno y la economía regional, ya que muchas personas aprovechan para descansar o realizar mini escapadas, especialmente en primavera.

Por qué es feriado el martes 11 de noviembre de 2025

El feriado se debe a celebraciones locales en distintas localidades bonaerenses, que conmemoran su fundación o festividades patronales. Entre las más destacadas se encuentran:

  • Casbas (Guaminí): aniversario fundacional.
  • Roberts (Lincoln): aniversario fundacional.
  • Stroeder (Patagones): aniversario fundacional.
  • Leandro N. Alem (partido homónimo): aniversario fundacional.
  • Colonia San Martín de Tours (Saavedra): festividad patronal.

En estas zonas, no habrá clases ni actividad administrativa, aunque la actividad comercial puede variar según cada municipio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Noviembre será un mes con varias jornadas no laborables que se distribuyen en partidos y localidades de la provincia. Además, habrá fechas relevantes para todo el país, incluyendo fines de semana largos que dinamizan el turismo.

Feriados inamovibles de noviembre 2025

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente turístico.

Feriados trasladables

El feriado en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, originalmente el 20 de noviembre, se traslada al lunes 24 de noviembre. Se confirmó que el martes 11 de noviembre de 2025 será feriado en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales. Qué municipios alcanzará, cómo afecta las actividades y cómo se combinan los feriados del mes para organizar escapadas y descansos.Este movimiento apunta a potenciar la actividad turística y el descanso.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 21 de noviembre: feriado puente.
  • Lunes 24 de noviembre: feriado trasladado por Vuelta de Obligado.

Esto genera un fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre, ideal para viajar, hacer escapadas o visitar destinos cercanos dentro de la provincia y el país. La confirmación de estas fechas ayuda a que familias, estudiantes y trabajadores puedan planificar el mes con anticipación. También permite a sectores como hotelería, gastronomía y transporte prepararse para mayor movimiento durante los feriados largos.

