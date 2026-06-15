15 de junio de 2026 Inicio
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El Reino Unido también prohíbe las redes sociales para menores de 16 años

El anuncio lo realizó el primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que están "haciendo infelices a los niños". La medida se pondrá en marcha en 2027 y afectará a Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook y Snapchat.

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El primer ministro británico

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años en el Reino Unido. La medida, que el jefe de Gobierno laborista calificó como "un paso importante" para el país, convierte al Reino Unido en el segundo país del mundo en avanzar en este sentido, siguiendo los pasos de Australia, que fue pionera en 2025. La medida se pondrá en marcha en 2027 y afectará a Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook y Snapchat, entre otras.

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"Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos", sostuvo Starmer en una conferencia de prensa en Downing Street, donde también apeló a su condición de padre: "Lo único que siempre he querido para mis hijos, sinceramente, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea. Pero ahora me pregunto: ¿de verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?".

Qué plataformas quedan prohibidas y cuáles no

La prohibición afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, exactamente las mismas diez redes que se restringieron en Australia. pero no incluirá servicios como YouTube Kids, Lego Play ni Google Classroom. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal tampoco estarán alcanzadas por la medida. Además, los menores no podrán utilizar chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

Starmer expresó su intención de que una ley sea adoptada en el Parlamento "antes de Navidad" para que la prohibición entre en vigor "a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera", es decir, entre marzo y junio de 2027. El premier reconoció que algunos menores intentarán eludir las restricciones, pero rechazó que eso sea motivo para no avanzar: "Miren, esto puede sorprenderles, pero a los padres de adolescentes no les sorprende. Ellos también se las ingenian para sortear otras leyes. Pero no decimos: 'Miren, un adolescente logró conseguir una bebida de alguna manera, así que no nos molestemos en prohibir la venta de alcohol a menores'".

Sobre el modelo a seguir, Starmer planteó: "Creo que seremos mejores a la hora de hacerla cumplir, de hecho, habiendo aprendido del modelo australiano y de nuestra propia experiencia con la Ley de Seguridad en Línea".

El Gobierno también anunció que adoptará "medidas sin precedentes a nivel mundial respecto a las plataformas de videojuegos y de streaming, donde actualmente desconocidos pueden ponerse en contacto con cualquier menor sin ningún tipo de control". Entre las medidas complementarias se estudia la implementación de toques de queda nocturnos —que impedirían el acceso a las redes a partir de las 20:30 horas para los menores de 18 años— y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos.

Noticia en desarrollo.-

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