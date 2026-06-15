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Se extiende el fin de semana largo: quiénes tendrán feriado este martes 16 de junio

Este beneficio de carácter local no rige para todo el país, sino que alcanza de manera específica a los habitantes de ocho localidades y distritos de la provincia de Buenos Aires.

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Se extiende el fin de semana largo: quiénes tendrán feriado este martes 16 de junio
  • El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes se El feriado de Güemes se traslada al lunes 15 de junio.
  • Ocho localidades bonaerenses sumarán asueto el martes 16.
  • Tendrán un fin de semana extra largo de cuatro días.
  • La medida alcanza a empleados públicos, escuelas y bancos.

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se trasladó este año al lunes 15 de junio, conformando un fin de semana largo de tres días para gran parte del país. Sin embargo, algunos bonaerenses podrán disfrutar de una jornada adicional de descanso gracias a un asueto administrativo previsto para el martes 16 de junio, lo que extenderá el receso a cuatro días consecutivos.

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La medida alcanza exclusivamente a ocho localidades de la provincia de Buenos Aires. Se trata de General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia, donde se celebrarán fiestas patronales, además del Balneario Parque Mar Chiquita, que conmemorará un nuevo aniversario de su fundación.

Feriados

En estas localidades, el asueto beneficiará principalmente a trabajadores de la administración pública, docentes y estudiantes, mientras que también se suspenderá la actividad en las sucursales del Banco Provincia. En el caso de los comercios y empresas privadas, la adhesión será optativa y quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Qué lugares tendrán feriado el martes 16 de junio de 2026

El fin de semana largo de cuatro días no será para todos los argentinos, sino únicamente para algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que contarán con un asueto administrativo el martes 16 de junio. Entre ellas se encuentran General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia, donde la jornada especial fue establecida por la celebración de fiestas patronales. Además, el partido de Mar Chiquita, particularmente el Balneario Parque Mar Chiquita, también se sumará al beneficio para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación. De esta manera, los trabajadores de la administración pública, el sector educativo y las entidades bancarias de estas zonas podrán disfrutar de un descanso extendido de cuatro días consecutivos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
feriado

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

También conocidos como feriados puente, fueron establecidos para extender períodos de descanso:

  • Viernes 10 de julio: se suma al feriado del Día de la Independencia y conforma un fin de semana de cuatro días.
  • Lunes 7 de diciembre: antecede al Día de la Inmaculada Concepción y permite otro fin de semana largo de cuatro jornadas.

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