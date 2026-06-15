Qué decía el chat filtrado entre Marcos Giles y Ángela Torres que desató la polémica Un intercambio privado entre la pareja del momento quedó expuesta por error durante un vivo y generó una ola de comentarios en redes sociales. Agregar C5N en









¿Qué decía el chat filtrado entre Ángela Torres y Marcos Giles que desató la polémica?

Un chat privado entre Ángela Torres y Marcos Giles se filtró durante un vivo.

La conversación se viralizó rápidamente en redes sociales.

La filtración despertó rumores de crisis entre ambos.

Las capturas del chat fueron difundidas por usuarios en redes sociales. Una conversación privada entre una de las parejas del momento quedó expuesta durante una transmisión en vivo y generó rumores de crisis. ¿Qué decía el chat filtrado entre Ángela Torres y Marcos Giles que desató la polémica?

La relación entre los influencers volvió a quedar en el centro de la escena luego de que un intercambio privado entre ambos se filtrara accidentalmente durante una emisión en directo.

Marcos Giles y Ángela Torres Todo ocurrió cuando el Giles compartía la pantalla de su computadora y, por error, abrió WhatsApp Web frente a miles de espectadores. Aunque la exposición duró apenas unos segundos, fue suficiente para que varios usuarios capturaran imágenes de la conversación. La reacción del streamer alimentó los rumores sobre una posible crisis sentimental y generó un intenso debate en redes sociales.

Qué revelaba el chat filtrado entre Marcos Giles y Ángela Torres En los mensajes que se viralizaron podía leerse un reclamo de la cantante, quien había pasado varias semanas en Uruguay grabando una película.

Según la captura difundida en redes sociales, Ángela expresó su tristeza por la distancia que se había generado entre ambos durante ese período. “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo”, habría escrito la artista. Además, señaló que comprendía las obligaciones laborales de su pareja, aunque consideraba que en un mes podrían haber encontrado algún momento para compartir tiempo juntos.

Ángela Torres Marcos Giles Otro de los detalles que llamó la atención de los seguidores fue la respuesta del streamer, que habría llegado varias horas después mediante un mensaje de voz. De acuerdo con lo que se pudo observar en las capturas difundidas, Marcos respondió: “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”. Ante la repercusión que tomó el tema, la cantante decidió pronunciarse indirectamente a través de sus redes sociales. Para despejar las especulaciones, compartió una fotografía junto a Marcos en sus historias de Instagram acompañada por un mensaje afectuoso: “Mi amor, te amo mucho”.