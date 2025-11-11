Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Como cada ocasión de este tipo, la fecha no solo representa una pausa laboral, sino también una oportunidad para recordar sobre el significado histórico.

El calendario argentino vuelve a ofrecer un pequeño respiro antes de fin de año: se confirmó que el martes 18 de noviembre será feriado en todo el país. A medida que se acercan los últimos meses del año, los feriados se convierten también en un termómetro del ánimo social.

Este nuevo feriado llega a 2 lugares bonaerenses como una oportunidad para reflexionar y disfrutar de una pausa en la rutina antes del cierre del año.

Además de promover el turismo interno, estas fechas refuerzan la memoria colectiva al recordar acontecimientos y valores del país.

Los feriados buscan equilibrar el descanso con la conmemoración de hechos históricos o culturales que forman parte de la identidad nacional.

El martes 18 de noviembre fue confirmado como feriado en Argentina, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y turistas.

Decretan feriado para este martes 11 de noviembre en 2025: a qué se debe y quiénes lo celebran

Los feriados nacionales en Argentina cumplen un doble propósito: fomentar el turismo interno y mantener vivas las fechas que marcaron hitos en la identidad colectiva. Es por ello que la noticia generó interés entre trabajadores, estudiantes y viajeros, que ya comienzan a pensar en planes para cortar semana.

El próximo martes 18 de noviembre de 2025 será feriado en dos lugares de la Provincia de Buenos Aires para el sector público.

En esta ocasión, los beneficiaros serán quienes trabajan en Ferré y Monte , en ambos casos gracias a su aniversario fundacional .

Feriados trasladables

El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.

Feriados con fines turísticos

Este feriado caerá el viernes 21/11 y al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.