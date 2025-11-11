Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

El martes 18 de noviembre fue confirmado como feriado en Argentina, generando expectativa entre trabajadores, estudiantes y turistas.
El calendario argentino vuelve a ofrecer un pequeño respiro antes de fin de año: se confirmó que el martes 18 de noviembre será feriado en todo el país. A medida que se acercan los últimos meses del año, los feriados se convierten también en un termómetro del ánimo social.
Los feriados nacionales en Argentina cumplen un doble propósito: fomentar el turismo interno y mantener vivas las fechas que marcaron hitos en la identidad colectiva. Es por ello que la noticia generó interés entre trabajadores, estudiantes y viajeros, que ya comienzan a pensar en planes para cortar semana.
Feriado del 18 de noviembre: qué se celebra y a quiénes alcanza
El próximo martes 18 de noviembre de 2025 será feriado en dos lugares de la Provincia de Buenos Aires para el sector público.
En esta ocasión, los beneficiaros serán quienes trabajan en Ferré y Monte, en ambos casos gracias a su aniversario fundacional.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.
Feriados trasladables
El feriado original es el 20 de noviembre, pero se trasladó al lunes 24/11 para que en conjunto con el feriado del 21 de noviembre generar un fin de semana largo. Es una fecha que conmemora la victoria en la batalla de la Vuelta de Obligado.
Feriados con fines turísticos
Este feriado caerá el viernes 21/11 y al unirse con el feriado del 24 de noviembre, se convierte en un fin de semana largo perfecto para viajar.