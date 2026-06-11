11 de junio de 2026 Inicio
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Confirman que será feriado el viernes 12 de junio y habrá fin de semana largo de 4 días

Estas ciudades y localidades del país tienen un día de descanso extra este fin de semana: cuáles son.

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Se decretó feriado el 12 de junio en estas localidades del país.

Se decretó feriado el 12 de junio en estas localidades del país.

  • Varias localidades del país tendrán asueto el viernes 12 de junio y podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.
  • La medida se suma al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • El beneficio alcanzará principalmente a trabajadores del sector público de los distritos involucrados.
  • Los descansos prolongados suelen generar un movimiento extra en el turismo y las economías regionales.

Mientras millones de argentinos organizan sus actividades en función del calendario nacional, un grupo específico de trabajadores tendrá un motivo adicional para celebrar durante junio. Distintas localidades del país confirmaron asuetos especiales el 12 de junio, vinculados a aniversarios y celebraciones históricas, una situación que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días consecutivos junto al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, programado para el 15 de este mes.

¿Cómo son los feriados que se vienen en junio de 2026?.
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Feriado

La medida no tendrá alcance nacional, aunque impactará en miles de personas que podrán disfrutar de una pausa más extensa antes de la llegada del invierno. En muchos casos, las jornadas estarán acompañadas por actos oficiales, actividades culturales y propuestas organizadas por los municipios.

Entre las localidades alcanzadas con el feriado del 12 de junio se encuentran:

  • Gardey, partido de Tandil, provincia de Buenos Aires.
  • Manuel Ocampo, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
  • Concordia, Entre Ríos.
  • Gualeguay, Entre Ríos.
  • Ibarreta, Formosa.
  • El Colorado, Formosa.
  • Oberá, Misiones.
  • Tartagal, Salta.
  • Ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
pergamino
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Para quiénes será feriado el viernes 12 de junio en 2026

El beneficio del día de descanso alcanzará principalmente a los trabajadores del sector público que desempeñan tareas en las localidades donde se decretaron los asuetos.

En estos casos, la suspensión de actividades administrativas suele aplicarse de manera automática. Para los empleados del sector privado, en cambio, la situación dependerá de cada empresa y de las necesidades de funcionamiento de cada actividad, ya que generalmente estas fechas son consideradas jornadas no laborables y no feriados nacionales.

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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial todavía contempla varias fechas relevantes durante el segundo semestre, además de los días no laborables con fines turísticos que permiten conformar fines de semana largos.

Feriados inamovibles

  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Gracias a estas fechas de feriados turísticos, además, se conforman tres fines de semana largos de cuatro días:

  • Del sábado 21 al martes 24 de marzo.
  • Del jueves 9 al domingo 12 de julio.
  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

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