Ángel Cappa, crítico con el Mundial 2026: "La FIFA convirtió al fútbol en un negocio descomunal"

El exentrenador advirtió sobre las contradicciones políticas que atraviesa la competencia. También opinó sobre el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump, analizó a los candidatos al título y destacó el presente de la Selección argentina.

"Tengo sentimientos encontrados con el Mundial" . Con esa definición, Ángel Cappa resumió su mirada sobre la Copa del Mundo 2026 durante una entrevista con C5N . Fiel a una trayectoria marcada por el compromiso político y social, el exfutbolista y entrenador volvió a poner el foco en aquello que, según entiende, permanece oculto detrás del espectáculo deportivo más importante del planeta.

"Como hombre del fútbol, como somos casi todos los argentinos, tengo interés por ver los partidos, pero al mismo tiempo este es el Mundial del negocio" , afirmó. La posición de Cappa no es nueva. Su vínculo entre fútbol y compromiso político atraviesa toda su historia. En 1979, durante el amistoso que disputaron Argentina y Holanda en Berna, Suiza, en plena dictadura militar, protagonizó un gesto que quedó grabado en la memoria: desplegó una bandera contra Jorge Rafael Videla y el terrorismo de Estado con el objetivo de que fuera captada por las cámaras de televisión internacionales y el mundo conociera lo que ocurría en el país.

Décadas después, mantiene intacta esa mirada crítica. Para Cappa, el Mundial expone las mismas desigualdades que atraviesan a las sociedades contemporáneas. "Vi el partido entre Alemania y Curazao, que terminó 7 a 1. Es una desigualdad descomunal. La misma desigualdad que vivimos en las sociedades se da en este mundial" , sostuvo. "Curazao tiene 150 mil habitantes, no tiene fútbol profesional y está compitiendo contra una potencia como Alemania", puntualizó.

Para el exentrenador, la ampliación del torneo a 48 selecciones, los 104 partidos, la pausa de hidratación para fragmentar los partidos en cuatro cuartos e incorporar más publicidad y el precio de las entradas son algunas de las expresiones de un modelo que, a su entender, prioriza la rentabilidad por encima del deporte. "Transformaron el fútbol en básquet para vender más publicidad como quería Estados Unidos. Ya sabemos que en el capitalismo lo único que se respeta es el dinero. La panza es reina y el dinero, Dios, como dice Discépolo" , sentenció.

En ese sentido, sostuvo que el Mundial refleja las mismas desigualdades que atraviesan a las sociedades contemporáneas y cuestionó el rol de la FIFA frente a distintas situaciones de discriminación , como la deportación de un árbitro somalí y las restricciones impuestas a la selección de Irán, que no puede alojarse en territorio estadounidense.

Acto seguido, Cappa cargó contra Donald Trump y cuestionó la falta de reacción internacional frente a las decisiones del presidente estadounidense, a quien acusó de actuar al margen del derecho internacional. "Hace lo que quiere y no hay reacción de los gobiernos ni de los medios de comunicación", sostuvo el exentrenador, quien además denunció la naturalización del conflicto en Gaza y el silencio de gran parte de la comunidad internacional ante la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo palestino.

En ese marco, también apuntó contra la FIFA por su cercanía con el mandatario republicano. "La FIFA le da un premio de la paz inventado a uno de los terroristas más temidos del mundo, que nos tiene a todos pendientes de sus caprichos bélicos", criticó Cappa, antes de definir al organismo rector del fútbol mundial como "una organización con comportamientos mafiosos".

Para el exDT, la ausencia de cuestionamientos públicos frente a este tipo de situaciones es uno de los rasgos más preocupantes del presente. "Hay que preguntarse cuándo comenzó la pasividad y la aceptación de las barbaridades como si fueran normales. No se puede tolerar esto", advirtió.

Sin embargo, reconoció que la pasión por el fútbol convive con la necesidad de mantener una mirada crítica. "Todos necesitamos momentos de esparcimiento y entretenimiento. No podemos vivir permanentemente en la tristeza o en la rebelión. "Necesitamos algo que nos permita una pausa de hidratación mental", reflexionó.

Messi, Trump y la doble vara sobre las posiciones políticas

Cappa también se refirió al encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump, una imagen que generó repercusiones en todo el mundo. "Tenemos que aprovechar lo que le queda a Messi porque es un genio. En cuanto a su posición política, tiene derecho a hacer lo que quiera", aclaró.

Sin embargo, cuestionó lo que definió como una "doble vara" a la hora de juzgar las expresiones políticas de los futbolistas. "Me parece mal que Lamine Yamal levante una bandera de Palestina y sea criticado mientras lo de Messi no. Tampoco lo de los jugadores que apoyan a Javier Milei, con lo difícil y jodido que es apoyar a un persona que es de lo peor que ha habido en la historia de Argentina. Todos tienen derecho a expresarse. No digamos que el que apoya una idea de izquierda hace política y el otro no", afirmó.

Y agregó: "Me dio lástima que Messi indirectamente sea prestado para apoyar a Trump. Lo quiero mucho por todo lo que nos regaló dentro de una cancha".

messi trump 1

Los candidatos de Cappa para ganar el Mundial 2026

Al analizar el desarrollo del torneo, Cappa ubicó a la Selección argentina entre los máximos aspirantes al título. "A la Selección argentina la veo muy bien. Es uno de los candidatos", aseguró. En su lista de favoritos incluyó también a España, Francia, Portugal y Alemania.

Además, elogió la actuación de Marruecos frente a Brasil y advirtió sobre el desgaste físico que arrastran los futbolistas. "Son jugadores que vienen muy golpeados por la cantidad de partidos", señaló.

Messi vs Francia

La Selección de Scaloni y la identidad futbolística

Para Cappa, una de las principales virtudes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni es haber recuperado la esencia histórica del fútbol argentino. "Mantiene un estilo de juego que satisface a la mayoría de los argentinos y tiene renovación dentro de la misma idea", destacó.

"Scaloni, con mucha inteligencia, respeta el estilo del fútbol argentino y nuestra identidad futbolística. "Tenemos nuestra manera de ser, que no es mejor ni peor que otras. Está a la altura de cualquiera. Scaloni y su cuerpo técnico respetaron esa identidad que nos convoca a ver los partidos con ilusión y entusiasmo", agregó.

Scaloni

El presente del fútbol argentino

Por último, el entrenador analizó la actualidad del fútbol local y advirtió sobre la salida cada vez más temprana de las jóvenes promesas. "Se van los jugadores cada vez más jóvenes. Echeverri y Mastantuono apenas alcanzaron a debutar en Primera", lamentó.

Según Cappa, el fútbol argentino perdió identidad y quedó subordinado a las necesidades del mercado internacional. "Nos hemos convertido en abastecedores de los centros de poder económico del fútbol mundial. El campeonato argentino no tiene identidad propia. Está supeditado a ser una vidriera para vender jugadores", concluyó.