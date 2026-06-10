Dos asuetos y un fin de semana largo: cómo son los feriados que se vienen en junio 2026 El sexto mes del año ofrece una oportunidad ideal para descansar, viajar o disfrutar de actividades en familia. Por Agregar C5N en









¿Cómo son los feriados que se vienen en junio de 2026?.

Junio de 2026 tendrá dos feriados nacionales.

Se formará un fin de semana largo de tres días.

Qué feriados son trasladables en 2026.

Cuáles son los feriados con fines turísticos del año. Dos asuetos y un fin de semana largo: este mes llega con dos asuetos nacionales para los argentinos, uno de ellos conformando un esperado fin de semana largo de tres días, ¿cómo son los feriados que se vienen en junio de 2026?

El sexto mes anual tendrá dos asuetos nacionales en Argentina, incluido un periodo de descanso extenso gracias al traslado del asueto por Martín Miguel de Güemes.

A mitad de año, cuando muchas personas sienten el desgaste de la rutina laboral y académica, los feriados de junio aparecen como una oportunidad para descansar, realizar una escapada o simplemente disfrutar de unos días de pausa.

Así son los feriados que tiene junio 2026 El calendario oficial establece dos dias libres nacionales durante junio:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado).

Sábado 20 de junio: Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Gracias al traslado del feriado de Güemes, se genera un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

mate Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El Gobierno nacional estableció tres jornadas con fines turísticos para fomentar los viajes internos: Viernes 2 de enero.

Viernes 15 de mayo.

Viernes 21 de agosto.