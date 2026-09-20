Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 25 de septiembre en 2026 El calendario de feriados contempla distintas fechas a nivel nacional y jornadas especiales. Qué establece el cronograma oficial para este mes. Por Agregar C5N en









El calendario de feriados 2026 contempla jornadas nacionales y fechas especiales en distintas localidades.

El calendario oficial de feriados contempla distintas categorías.

Septiembre tiene fechas especiales en algunas localidades.

Los feriados locales alcanzan a determinados municipios.

También existen días no laborables con fines turísticos.

El calendario permite conocer las próximas jornadas especiales de 2026. Fin de semana largo confirmado: el viernes 25 de septiembre de 2026 será feriado local en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, aunque la fecha no forma parte del calendario de feriados nacionales.

La jornada corresponde a celebraciones y aniversarios propios de determinadas localidades bonaerenses. La medida fue establecida por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante resoluciones del Ministerio de Gobierno, que fijaron días no laborables para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de feriados optativos para la industria, el comercio y otras actividades en los municipios correspondientes.

Por qué será feriado el 25 de septiembre en 2026 El calendario de feriados locales de la provincia contempla el 25 de septiembre para distintas localidades, debido a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. Entre los lugares alcanzados por la fecha se encuentran:

Merlo : feriado por celebración patronal.

: feriado por celebración patronal. Bayauca , partido de Lincoln: aniversario fundacional.

, partido de Lincoln: aniversario fundacional. Huanguelén, partido de Coronel Suárez: aniversario fundacional. El alcance de estas jornadas es local, por lo que no implica un día de descanso obligatorio para todo el país. La situación laboral depende de la localidad y de la actividad correspondiente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Además, durante 2026 fueron establecidos tres días no laborables con fines turísticos: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre.

Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre Estas jornadas tienen carácter de días no laborables con fines turísticos, una categoría diferente de los feriados nacionales.