- Un nuevo día de descanso modificará el calendario de septiembre para un grupo de bonaerenses.
- La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
- La jornada especial estará vinculada con distintas celebraciones locales.
- El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año.
El calendario de septiembre tendrá una pausa especial para un grupo de bonaerenses. El lunes 14 de septiembre habrá un nuevo día de descanso en la provincia de Buenos Aires, por lo que trabajadores y estudiantes alcanzados por la medida podrán disfrutar de una jornada diferente a la habitual. Al caer un lunes, la fecha permitirá además extender el descanso y formar un fin de semana de tres días para quienes no tengan que asistir a sus actividades durante esa jornada.
La medida cobra mayor relevancia porque septiembre no cuenta con feriados nacionales en el calendario argentino de 2026. Por eso, este día de descanso provincial aparece como una oportunidad particular para cortar con la rutina en un mes que no contempla feriados nacionales para la mayoría de los trabajadores. La fecha ya fue confirmada oficialmente y modificará el calendario habitual de quienes estén incluidos en la disposición.
¿Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre?
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Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre y quienes tienen fin de semana largo
El lunes 14 de septiembre habrá feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con jornadas especiales establecidas por motivos vinculados con celebraciones locales. Uno de los casos será en el partido de Exaltación de la Cruz, donde la fecha estará relacionada con el aniversario fundacional del municipio.
La misma jornada también alcanzará a otros dos distritos bonaerenses, aunque por motivos diferentes. En la localidad de Francisco Madero, partido de Pehuajó, se conmemora su aniversario fundacional, mientras que en Arroyo Venado, perteneciente al municipio de Guaminí, el motivo será su aniversario patronal. Ambas localidades se sumarán así a las celebraciones previstas para ese lunes.
La medida alcanzará a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no desarrollarán sus actividades habituales durante esa jornada. En cambio, el alcance será diferente para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, donde la adhesión al día no laborable tendrá carácter optativo.