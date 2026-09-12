12 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 14 de septiembre en 2026

Una fecha especial permitirá cortar con la rutina habitual y sumar un descanso extra durante el mes.

Por
Será feriado el lunes 14 de septiembre de 2026 ¿En dónde?

Será feriado el lunes 14 de septiembre de 2026 ¿En dónde?

Freepik
  • Un nuevo día de descanso modificará el calendario de septiembre para un grupo de bonaerenses.
  • La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
  • La jornada especial estará vinculada con distintas celebraciones locales.
  • El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año.

El calendario de septiembre tendrá una pausa especial para un grupo de bonaerenses. El lunes 14 de septiembre habrá un nuevo día de descanso en la provincia de Buenos Aires, por lo que trabajadores y estudiantes alcanzados por la medida podrán disfrutar de una jornada diferente a la habitual. Al caer un lunes, la fecha permitirá además extender el descanso y formar un fin de semana de tres días para quienes no tengan que asistir a sus actividades durante esa jornada.

El calendario de feriados 2026 contempla distintas jornadas de descanso y fechas especiales a lo largo del año.
Te puede interesar:

Cual es el importante feriado que se anunció para fines de septiembre 2026

La medida cobra mayor relevancia porque septiembre no cuenta con feriados nacionales en el calendario argentino de 2026. Por eso, este día de descanso provincial aparece como una oportunidad particular para cortar con la rutina en un mes que no contempla feriados nacionales para la mayoría de los trabajadores. La fecha ya fue confirmada oficialmente y modificará el calendario habitual de quienes estén incluidos en la disposición.

¿Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre?

¿Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre?

Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre y quienes tienen fin de semana largo

El lunes 14 de septiembre habrá feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con jornadas especiales establecidas por motivos vinculados con celebraciones locales. Uno de los casos será en el partido de Exaltación de la Cruz, donde la fecha estará relacionada con el aniversario fundacional del municipio.

La misma jornada también alcanzará a otros dos distritos bonaerenses, aunque por motivos diferentes. En la localidad de Francisco Madero, partido de Pehuajó, se conmemora su aniversario fundacional, mientras que en Arroyo Venado, perteneciente al municipio de Guaminí, el motivo será su aniversario patronal. Ambas localidades se sumarán así a las celebraciones previstas para ese lunes.

El Palacio Municipal.

El Palacio Municipal.

La medida alcanzará a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no desarrollarán sus actividades habituales durante esa jornada. En cambio, el alcance será diferente para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, donde la adhesión al día no laborable tendrá carácter optativo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026.

Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé de qué se trata el feriado del 10 de septiembre que genera un fin de semana XL.

Qué feriado hay el 10 de septiembre y quiénes tienen un fin de semana extra largo

Conocé de que se trata el feriado del martes 8 de septiembre.

Será feriado el martes 8: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El calor primaveral comenzaría a consolidarse a partir del 15 de septiembre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo llegaría el calor de la primavera en septiembre

La planta de Capitan Sarmiento quedó paralizada. 

El drama de los trabajadores despedidos en Granja Tres Arroyos: "No se puede describir con palabras el dolor"

Fin de semana helado en Buenos Aires: un nuevo ingreso de aire polar desploma el termómetro

Fin de semana helado en Buenos Aires: ingresa aire polar

Sasha Primo tiene obras en más de 40 ciudades del mundo.
play

Sasha Primo, el muralista argentino que desde el patio de su casa hoy conquista el mundo

Rating Cero

Murió un reconocido cantante en pleno concierto. 

Conmoción en la música: murió Joaquín Ledesma Marquino tras descompensarse en pleno concierto

¿Se terminó la relación?

Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura"

Los chats entre Luck Ra y la Joaqui que cambian todo.

Polémica con los chats filtrados entre La Joaqui y Luck Ra: cambian la historia por completo

Así fue la transformación física de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano.

Así fue la sorprendente transformación de Licha Navarro, exparticipante de Gran Hermano

Mirtha Legrand. 

Mirtha Legrand, internada: cuándo se conocerá el próximo parte médico

Flor Torrente adelantó una de las tendencias que marcarán los looks de primavera. 

Así fue el look de Flor Torrente que se impone como tendencia para la primavera

últimas noticias

Murió un reconocido cantante en pleno concierto. 

Conmoción en la música: murió Joaquín Ledesma Marquino tras descompensarse en pleno concierto

Hace 28 minutos
Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Hace 39 minutos
¿Se terminó la relación?

Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura"

Hace 1 hora
Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia. 

Tras cancelar su visita a Reino Unido, Milei viajará a EEUU para cerrar un foro de seguridad

Hace 1 hora
La casa que se mantuvó en pie ante la catástrofe que se vivió en Nepal.

Milagro en Nepal: una casa resistió al desastre y se volvió viral

Hace 1 hora