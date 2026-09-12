Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 14 de septiembre en 2026 Una fecha especial permitirá cortar con la rutina habitual y sumar un descanso extra durante el mes. Por Agregar C5N en









Será feriado el lunes 14 de septiembre de 2026 ¿En dónde? Freepik

Un nuevo día de descanso modificará el calendario de septiembre para un grupo de bonaerenses.

La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La jornada especial estará vinculada con distintas celebraciones locales.

El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año. El calendario de septiembre tendrá una pausa especial para un grupo de bonaerenses. El lunes 14 de septiembre habrá un nuevo día de descanso en la provincia de Buenos Aires, por lo que trabajadores y estudiantes alcanzados por la medida podrán disfrutar de una jornada diferente a la habitual. Al caer un lunes, la fecha permitirá además extender el descanso y formar un fin de semana de tres días para quienes no tengan que asistir a sus actividades durante esa jornada.

La medida cobra mayor relevancia porque septiembre no cuenta con feriados nacionales en el calendario argentino de 2026. Por eso, este día de descanso provincial aparece como una oportunidad particular para cortar con la rutina en un mes que no contempla feriados nacionales para la mayoría de los trabajadores. La fecha ya fue confirmada oficialmente y modificará el calendario habitual de quienes estén incluidos en la disposición.

¿Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre? Freepik Por qué será feriado el lunes 14 de septiembre y quienes tienen fin de semana largo El lunes 14 de septiembre habrá feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con jornadas especiales establecidas por motivos vinculados con celebraciones locales. Uno de los casos será en el partido de Exaltación de la Cruz, donde la fecha estará relacionada con el aniversario fundacional del municipio.

La misma jornada también alcanzará a otros dos distritos bonaerenses, aunque por motivos diferentes. En la localidad de Francisco Madero, partido de Pehuajó, se conmemora su aniversario fundacional, mientras que en Arroyo Venado, perteneciente al municipio de Guaminí, el motivo será su aniversario patronal. Ambas localidades se sumarán así a las celebraciones previstas para ese lunes.

El Palacio Municipal. Exaltación de la Cruz La medida alcanzará a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no desarrollarán sus actividades habituales durante esa jornada. En cambio, el alcance será diferente para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas, donde la adhesión al día no laborable tendrá carácter optativo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026. Pexels Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.