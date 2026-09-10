10 de septiembre de 2026 Inicio
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Aumento a jubilados y asignaciones de ANSES en octubre: cuánto se cobrará tras el dato de inflación

La actualización de los haberes previsionales se calculará con el IPC de agosto informado por el INDEC. Cuáles serán los nuevos montos para las jubilaciones mínimas, la PUAM y la AUH.

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Con el dato de inflación de agosto

Con el dato de inflación de agosto, se actualizarán las jubilaciones y pensiones de octubre.


El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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De acuerdo con el esquema fijado por el Decreto 274/2024, los haberes se ajustan de forma mensual tomando como referencia el índice inflacionario de dos meses atrás. Con esta actualización, que implicará un ajuste real del 1,65% para los beneficiarios, la jubilación mínima pasará a ser de $435.662,86 en octubre. En caso de reconfirmarse la entrega del bono extraordinario de $70.000, el piso de cobro para los jubilados alcanzará los $505.662,86.

El incremento alcanzará también al conjunto de las prestaciones que liquida el organismo previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $348.530,28 ($420.007,28 si se suma el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascenderán a $304.965,61 ($376.442,61 con el refuerzo adicional). Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $156.552,29 y la AUH por Discapacidad en $509.748,28. Cabe aclarar, que la sumatoria del refuerzo del bono extraordinario de $70.000 continúa sin modificaciones por parte del Poder Ejecutivo.

El indicador inflacionario del 1,7% registrado en agosto representó una desaceleración frente al 2,1% de julio y se posicionó como la cifra más baja en 14 meses, acumulando un 21,3% en lo que va del año y un 33,5% interanual. El resultado macroeconómico fue celebrado públicamente en redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Los montos de las jubilaciones, AUH y PUAM para octubre de 2026

  • Jubilación mínima: $435.662,86
  • Jubilación mínima con bono: $505.662,86
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.530,28
  • PUAM con bono: $420.007,28
  • Pensiones no contributivas: $304.965,61
  • Pensiones no contributivas con bono: $376.442,61
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $507.139,86
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.552,29
  • AUH con Discapacidad: $509.748,28

Luis Caputo celebró la caída de la inflación en agosto: "La más baja en 14 meses"

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la caída de la inflación al 1,7% en agosto y remarcó que se trató de "la más baja en 14 meses", luego de la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el acumulado de 2026 llega al 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

En la red social X, Caputo destacó el informe del Indec y lo comparó con otros índices: "La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5%".

"La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%. La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses. La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", precisó en esta línea.

En contrapunto, el organismo publicó que la división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), seguida por Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%), Salud (2,4%), Comunicación (2,3%), Bebidas Alcohólicas y tabaco (2,1%), Restaurantes y hoteles (1,8%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), Transporte (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

En tanto, dentro de la lista de productos, los que más se dispararon fueron la cebolla, el zapallo anco, la banana, la papa y la batata. También subieron fuerte los fideos secos, el filet de merluza, las galletitas dulces, el pan francés y la harina de trigo. Son alimentos básicos y de consumo masivo, por lo que su encarecimiento impacta de lleno en el costo de vida cotidiano.

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