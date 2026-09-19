Masivo apagón en el AMBA: tras un pico de 80 mil usuarios sin luz, empieza a normalizarse el servicio

La interrupción del servicio afecta a Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra y Villa Urquiza, entre otros, mientras los vecinos reportan las fallas en las redes sociales. También se registran cortes en zonas del AMBA como Vicente López, San Isidro y tramos de la Panamericana.

Un corte masivo de energía impactó este sábado pasadas las 20 en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Núñez, Coghlan y Saavedra, extendiéndose también a municipios vecinos de la Provincia como Vicente López y San Isidro.

De acuerdo con los registros oficiales de las empresas distribuidoras, Edesur concentró la mayor cantidad de afectados con unos 77.444 clientes sin servicio, mientras que Edenor reportaba alrededor de 642 usuarios a oscuras, pasadas las 21.

Mientras, los vecinos tratan de establecer los reclamos, trámite que resulta imposible ya que los portales de las compañías eléctricas colapsaron, por lo cual hacen escuchar su voz a través de las redes sociales.

La repentina falta de suministro provocó el apagado de luminarias públicas y semáforos sobre las principales avenidas, generando complicaciones en el tránsito. La interrupción sorprendió además a cientos de personas que aguardaban para ingresar a la exposición de Frida Kahlo en el museo Malba, dejándolas en penumbras en plena vía pública.

Aunque en varios sectores el servicio comenzó a restablecerse de forma paulatina tras unos 20 minutos de interrupción, vecinos de distintos puntos de la Ciudad, como Villa Mitre y Villa Santa Rita, siguen reportando cortes de luz en sus zonas.

Se espera la información oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre la falla de origen que desencadenó el corte y la estimación de cuándo estará completamente normalizado el servicio.

Comunicado de Edesur

La empresa Edesur comunicó en redes sobre el corte de luz que se debió a una falla en el sistema ajena a la compañía: "Edesur informa que a las 21.30 se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a la compañía. El incidente alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora".

Edesur informa que a las 21.30 se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a la compañía.



El incidente alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) September 20, 2026

Paralelamente, personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó para ayudar a los vecinos que quedaron atrapados en los ascensores de los edificios en los pisos altos y que no pueden movilizarse por sus propios medios, según la agencia de noticias NA.