12 de septiembre de 2026 Inicio
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Decretan feriado el martes 15 de septiembre en 2026: qué se celebra y quiénes lo pueden disfrutar

Una celebración tradicional dará lugar a una jornada distinta para parte de los trabajadores bonaerenses.

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Será feriado el martes 15 de septiembre

Será feriado el martes 15 de septiembre, ¿en dónde?

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  • Un nuevo día de descanso alcanzará a un grupo de bonaerenses.
  • La fecha tendrá lugar durante un mes sin feriados nacionales.
  • La jornada estará vinculada con celebraciones de carácter local.
  • El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

El martes 15 de septiembre habrá un nuevo día de descanso en la provincia de Buenos Aires para un grupo de trabajadores y estudiantes. La fecha fue establecida oficialmente y sumará una jornada diferente dentro del calendario habitual. Así, algunos bonaerenses tendrán la posibilidad de interrumpir sus actividades durante ese día.

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La jornada adquiere particular importancia porque septiembre no tiene feriados nacionales. En ese contexto, este descanso local representa una pausa adicional durante un mes que transcurre sin días festivos de alcance general. La disposición modificará de manera puntual la rutina de las personas alcanzadas y permitirá contar con una fecha especial en medio del calendario laboral y educativo.

¿A qué se debe y a quiénes alcanza el feriado del martes 15 de septiembre?

¿A qué se debe y a quiénes alcanza el feriado del martes 15 de septiembre?

Feriado del martes 15 de septiembre: a qué se debe y a quiénes alcanza

El martes 15 de septiembre habrá feriado en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Uno de los casos será en el partido de Dolores, donde la fecha estará relacionada con las celebraciones patronales. A su vez, la medida alcanzará a la localidad de Trenque Lauquen, perteneciente al partido homónimo, también por motivos patronales.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Plaza Castelli, Dolores.

Plaza Castelli, Dolores.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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