20 de septiembre de 2026 Inicio
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Así podés acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES en 2026: ¿qué monto entrega?

Conocé toda la información sobre quiénes pueden solicitar esta prestación, qué condiciones deben cumplir, cómo realizar la gestión y cuál es el monto vigente.

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Conocé toda la información sobre la Asignación por Matrimonio que otorga ANSES.

Conocé toda la información sobre la Asignación por Matrimonio que otorga ANSES.

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  • La prestación está destinada a quienes contraen matrimonio y cumplen con las condiciones.
  • El beneficio contempla una ayuda económica de pago único.
  • Hay una serie de requisitos y límites de ingresos que deben cumplirse para solicitarlo.
  • El trámite se puede iniciar de manera online y también realizarse de forma presencial.

La Asignación por Matrimonio de ANSES consiste en un pago único para quienes contraen matrimonio y cumplen con los requisitos establecidos por el régimen de asignaciones familiares. El beneficio busca acompañar económicamente a determinados trabajadores y titulares de prestaciones que forman parte del sistema. Dentro de los grupos que pueden acceder a esta asignación se encuentran:

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  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.
  • Trabajadores de temporada.
  • Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Además, el beneficio no necesariamente queda limitado a uno de los integrantes de la pareja. Los dos cónyuges pueden cobrar la asignación siempre que cada uno cumpla de manera individual con las condiciones establecidas por ANSES.

Este es el monto que entrega la Asignación por Matrimonio de ANSES.

Este es el monto que entrega la Asignación por Matrimonio de ANSES.

Cuál es el monto de la Asignación por Matrimonio de ANSES en 2026

En septiembre de 2026, el monto de la Asignación por Matrimonio de ANSES es de $134.430 por cada cónyuge que cumpla con los requisitos establecidos. De esta manera, si ambos integrantes de la pareja están habilitados para recibir el beneficio, cada uno puede cobrar el pago correspondiente de forma individual. Así, el dinero que recibe el matrimonio puede alcanzar los $268.860 en total, al sumar las dos asignaciones.

Cómo acceder a la Asignación por Matrimonio de ANSES

Para acceder a la Asignación por Matrimonio, es necesario cumplir con una serie de condiciones vinculadas al plazo del trámite y a la situación laboral de los solicitantes. La gestión debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la fecha del casamiento, que debe estar acreditado en la base de datos del organismo. Además, es fundamental que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se requiere una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en el empleo.

Por otro lado, también se establecen límites de ingresos para determinar quiénes pueden cobrar la asignación. En septiembre de 2026, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $6.314.898. A su vez, si alguno de los integrantes percibe un ingreso individual superior a $3.157.449, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.

Así podés hacer el trámite para solicitar la Asignación por Matrimonio de ANSES.

Así podés hacer el trámite para solicitar la Asignación por Matrimonio de ANSES.

La gestión de la Asignación por Matrimonio es gratuita y se puede realizar tanto de forma online como presencial. Para iniciar el trámite por internet, hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Comprobar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.
  • Acceder a la sección Atención Virtual.
  • Seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción.
  • Elegir Matrimonio y completar las indicaciones del sistema.
  • Adjuntar la documentación requerida.

También es posible solicitar el beneficio de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación necesaria. Para realizar la gestión, se debe presentar el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio.

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