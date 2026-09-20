Cómo comienza el clima con la llegada de la primavera a la Argentina en 2026 Conocé cómo estará el tiempo en el AMBA durante los primeros días de la nueva estación y qué se espera para el comienzo de la semana. Por Agregar C5N en









Así estará el clima en el arranque de la primavera. Meteored

La llegada de la primavera traerá temperaturas agradables al AMBA, aunque con cambios durante el fin de semana.

La jornada de hoy será la más cálida, pero aumentará la inestabilidad y habrá alertas por tormentas en distintas provincias.

El Día de la Primavera comenzará con nubosidad variable y ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h.

El pronóstico anticipa mañanas frescas y un aumento de las temperaturas hacia el jueves. Con la llegada de la primavera a la Argentina, el clima empieza a mostrar condiciones más agradables y temperaturas en ascenso, aunque todavía habrá algunos cambios durante el fin de semana. La jornada de ayer tuvo un ambiente primaveral, con una máxima de 24°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Para hoy, domingo, se espera la jornada más cálida del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

La principal diferencia respecto del sábado estará en las condiciones de la segunda mitad del día. Durante la tarde y noche de hoy aumentará la nubosidad y también la posibilidad de tormentas, que se ubicará entre el 10% y el 40%. Además, el viento cambiará al sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El SMN emitió alerta amarilla para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Tiempo El avance del sistema frontal podría provocar lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes en algunos puntos. El aviso también alcanza al sur de Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, mientras que en otras regiones del país hay alertas por distintos fenómenos meteorológicos. En sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén rigen avisos por nevadas, mientras que Chubut y Santa Cruz tienen alertas por lluvias.

Cuál será el clima en la llegada de la primavera El lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera, comenzará una semana con condiciones cambiantes en el AMBA. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C, con nubosidad variable. Si bien se espera un ambiente más templado durante la tarde, el viento será uno de los datos destacados, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el martes, se prevé un descenso de las temperaturas, con marcas de entre 7°C y 16°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias pronosticadas. El miércoles, en tanto, comenzará fresco, con una mínima de 9°C, aunque el termómetro podría llegar a los 18°C durante la tarde. De esta manera, el tiempo se mantendría estable en ambas jornadas, con diferencias entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.

Así estará el clima en el arranque de la próxima semana. SMN Hacia el jueves, el pronóstico anticipa una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, cielo entre parcialmente y algo nublado y sin precipitaciones previstas. Así, el AMBA transitará los primeros días de la primavera con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas, aunque el viento y los cambios de temperatura marcarán el comienzo de la semana.