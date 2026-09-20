20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo comienza el clima con la llegada de la primavera a la Argentina en 2026

Conocé cómo estará el tiempo en el AMBA durante los primeros días de la nueva estación y qué se espera para el comienzo de la semana.

Por
Así estará el clima en el arranque de la primavera.

Así estará el clima en el arranque de la primavera.

Meteored
  • La llegada de la primavera traerá temperaturas agradables al AMBA, aunque con cambios durante el fin de semana.
  • La jornada de hoy será la más cálida, pero aumentará la inestabilidad y habrá alertas por tormentas en distintas provincias.
  • El Día de la Primavera comenzará con nubosidad variable y ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h.
  • El pronóstico anticipa mañanas frescas y un aumento de las temperaturas hacia el jueves.

Con la llegada de la primavera a la Argentina, el clima empieza a mostrar condiciones más agradables y temperaturas en ascenso, aunque todavía habrá algunos cambios durante el fin de semana. La jornada de ayer tuvo un ambiente primaveral, con una máxima de 24°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Para hoy, domingo, se espera la jornada más cálida del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Alerta naranja en el AMBA y 9 provincias: se esperan lluvias y tormentas fuertes ante de la llegada de la primavera
Te puede interesar:

Alerta naranja en el AMBA y 9 provincias: se esperan lluvias y tormentas fuertes ante de la llegada de la primavera

La principal diferencia respecto del sábado estará en las condiciones de la segunda mitad del día. Durante la tarde y noche de hoy aumentará la nubosidad y también la posibilidad de tormentas, que se ubicará entre el 10% y el 40%. Además, el viento cambiará al sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El SMN emitió alerta amarilla para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El SMN emitió alerta amarilla para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El avance del sistema frontal podría provocar lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes en algunos puntos. El aviso también alcanza al sur de Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, mientras que en otras regiones del país hay alertas por distintos fenómenos meteorológicos. En sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén rigen avisos por nevadas, mientras que Chubut y Santa Cruz tienen alertas por lluvias.

Cuál será el clima en la llegada de la primavera

El lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera, comenzará una semana con condiciones cambiantes en el AMBA. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 19°C, con nubosidad variable. Si bien se espera un ambiente más templado durante la tarde, el viento será uno de los datos destacados, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el martes, se prevé un descenso de las temperaturas, con marcas de entre 7°C y 16°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias pronosticadas. El miércoles, en tanto, comenzará fresco, con una mínima de 9°C, aunque el termómetro podría llegar a los 18°C durante la tarde. De esta manera, el tiempo se mantendría estable en ambas jornadas, con diferencias entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.

Así estará el clima en el arranque de la próxima semana.

Así estará el clima en el arranque de la próxima semana.

Hacia el jueves, el pronóstico anticipa una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, cielo entre parcialmente y algo nublado y sin precipitaciones previstas. Así, el AMBA transitará los primeros días de la primavera con mañanas frescas y tardes cada vez más templadas, aunque el viento y los cambios de temperatura marcarán el comienzo de la semana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las calles quedaron cubiertas de blanco tras el temporal que causó destrozos.

Impresionante temporal en Córdoba: el granizo cubrió las calles de blanco y causó severos daños

El invierno 2026 llega a su fin y la primavera comenzará el 21 de septiembre.

Con qué clima se despedirá el invierno de Argentina

El SMN  adelantó que las tormentas regresarán este domingo 20 de septiembre .

¿Vuelven las tormentas para el fin de semana? Un brusco cambio del pronóstico genera lluvias y granizo

En CABA las tormentas regresan el domingo. 

Cambio drástico del pronóstico a pesar de los días soleados

Un hombre fue hallado muerto tras haber sido arrastrado por una corriente en la provincia de Barcelona.

Brutal temporal en España: rutas cortadas, inundaciones y al menos un fallecido

Están pronosticadas tormentas aisladas para el domingo.

El invierno se despide con calor y temperaturas de más de 20 grados, pero hay una alerta por lluvias

Rating Cero

Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

Se filtró qué monto recibirá Wanda Nara por su reality en Disney+

Esto fue lo que dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada.

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo

Nuevo capítulo de la guerra entre Cazzu y Nodal.

Cazzu apuntó contra Christian Nodal después de que negara ser deudor alimentario: "Mentiroso y manipulador"

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand.

Ángel de Brito reveló un dato clave sobre la salud de Mirtha Legrand: qué descubrieron los médicos

La cantante argentina en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito apuntó contra el Gobierno desde San Sebastián: "El cine argentino ha sido muy atacado"

últimas noticias

Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

Se filtró qué monto recibirá Wanda Nara por su reality en Disney+

Hace 5 minutos
Esto fue lo que dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes

Hace 13 minutos
La Maraton de 42k en Buenos Aires generó un gran caos en el tránsito de la Ciudad

El keniata Bethwel Kibet Chumba es el ganador de los 42K de Buenos Aires

Hace 14 minutos
Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral

Hace 24 minutos
Conocé como es el Tesla Semi, el nuevo vehículo que llegará a Europa.

Así es el Tesla Semi, el auto que acaba de llegar a Europa

Hace 36 minutos