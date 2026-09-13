13 de septiembre de 2026 Inicio
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Confirman que será feriado el miércoles 16 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El calendario de feriados 2026 de Argentina contempla una nueva jornada de descanso el mes que viene. Qué establece ela agenda oficial y cómo será el próximo fin de semana largo.

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Un feriado distinto en septiembre invita a tomarse un recreo y disfrutar de un merecido descanso al aire libre en la provincia.

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  • Por qué será feriado el miércoles 17 de septiembre
  • Qué establece la Ley Federal del Trabajo para esta fecha
  • Cómo funcionarán las escuelas, bancos y servicios públicos
  • Qué pasa con quienes deben trabajar durante el feriado
  • Cuáles son los próximos días de descanso de 2026

Confirman que será feriado el miércoles 16 de septiembre: este mes sorprende a una ciudad bonaerense con historia propia y un día libre que no aplica en todo el país. A qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar.

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Septiembre avanza con múltiples celebraciones y cada provincia suma sus propias tradiciones. Entre tantos días especiales aparece un asueto poco conocido que impacta de lleno en la rutina laboral y escolar. No se trata de un feriado nacional, sino de un descanso exclusivo para dos localidades bonaerenses con causas históricas.

Este tipo de fechas generan dudas, ya que no todos los trabajadores ni estudiantes acceden al mismo beneficio. Sin embargo, el calendario oficial confirma que el 16 de septiembre de 2026 será un día distinto para quienes residen en un distrito específico de la Provincia de Buenos Aires.

Por qué será feriado el 16 de octubre en 2026

El próximo feriado del 16 de septiembre corresponde al aniversario fundacional de Laprida y Cacharí ciudades de la Provincia de Buenos Aires que rinde homenaje a sus raíces históricas. Esta fecha no tiene alcance nacional, pero representa una jornada de orgullo y memoria para los habitantes de la región.

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados locales 2026, ese día ambas ciudades conmemoran su fundación y suspende la actividad administrativa, educativa y bancaria. Esto significa que la pausa laboral se aplica únicamente en ese partido bonaerense, sin impacto en el resto del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial de feriados de Argentina distingue entre feriados nacionales inamovibles y trasladables, según lo establecido por la Ley 27.399. Los primeros se mantienen en la fecha correspondiente, mientras que los segundos pueden trasladarse de acuerdo con el día de la semana en que caigan.

Feriados inamovibles

En 2026, los principales feriados nacionales inamovibles son:

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad. (Argentina.gob.ar)

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden cambiar de fecha para favorecer la conformación de fines de semana largos. En 2026, entre ellos se encuentran:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 15 de junio.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado al lunes 23 de noviembre.

La Ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. (Argentina.gob.ar)

Feriados con fines turísticos

Con el objetivo de promover el turismo y favorecer la planificación de fines de semana largos, el Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026.

Las fechas previstas fueron:

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

La medida fue oficializada mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco de la Ley 27.399.

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